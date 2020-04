El fin del confinamiento en España será progresivo. Así lo ha explicado el ministro de Transportes José Luis Ábalos en una entrevista en RNE. Apunta que las medidas aplicadas por el Gobierno se retirarán de forma escalonada una vez superemos la crisis del COVID-19.

"Iremos quitando las medidas progresivamente hasta llegar a la normalidad", ha explicado.

"No vamos a ir al día siguiente a las terrazas y que todo siga igual, porque tendríamos la posibilidad de un rebrote. Iremos quitando las medidas progresivamente hasta que lleguemos a la normalidad", ha explicado Ábalos.

Algo en lo que también coinciden los expertos. El exsecretario general de Sanidad ve probable que haya que seguir ampliando el estado de alarma. Martínez-Olmos también señaló en Al Rojo Vivo que la vuelta a la rutina será paulatina y teniendo en cuenta la situación de cada terrotorio. "Se requerirá de muestras de población para saber el riesgo potencial de contagio y eso requerirá de una enorme coordinacion entre comunidades", sostiene Martínez-Olmos.

"Hay que mantener medidas de precaución hasta que realmente se acabe la epidemia, que es dos meses después de que hayan cero casos", añadió en Al Rojo Vivo la investigadora del CSIC Sonia Zúñiga, apoyando así las palabras de Martínez-Olmos.

A punto de cumplirse tres semanas de la aplicación del estado de alarma, Ábalos pide ser cautos y no apunta a ninguna fecha al ser preguntado por cuándo se empezarán a levantar las medidas de restricción. "No me puedo atrever a decir esto porque tenemos que ver cómo va la epidemia. Todos tenemos ganas de acabar con el confinamiento", ha defendido el ministro.

Trenes medicalizados para trasladar pacientes

El ministro de Transportes también ha adelantado en esta entrevista que el Gobierno ya tiene listos trenes medicalizados para trasladar a enfermos de coronavirus entre comunidades y descongestionar así el sistema sanitario.

Ábalos ha explicado que los trenes entrarán en funcionamiento "en cuanto haga falta" y se requiera. El ministro ha insistido una vez más en los resultados que están dando las medidas de confinamiento y se ha mostrado esperanzado.