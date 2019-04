Ferraz lanza un mensaje de unidad después de que los 'susanistas' Ximo Puig y Fernández Vara se mantengan frente a sus federaciones

No haber apoyado a Sánchez no ha afectado a Puig y a Vara: vuelven a ser los secretarios generales de sus comunidades aunque no tenían el apoyo de Ferraz. "Yo no me presentaba contra Pedro Sánchez, yo quiero trabajar con él" ha defendido Ximo Puig.

Pedro Sánchez pide lealtad y unidad en torno a los ganadores, con los que ya se ha puesto en contacto: "Me dio la enhorabuena y nos convocamos para trabajar juntos. Tenemos una relación cordial" ha confesado Fernández Vara.

Desde Ferraz aseguran que han sido neutrales: "El secretario general ha estado absolutamente al margen del proceso" ha asegurado José Luis Ábalos. En la Rioja si han ganado los de Sánchez como en Cantabria, donde ha perdido Eva Díaz, actual vicepresidenta de la comunidad y ahora podría dimitir.

Page, que también apoyo a Susana Díaz, aún tiene que enfrentarse al proceso regional aunque acaba de reforzar la estabilidad de su gobierno, con el pacto con Podemos.