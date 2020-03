Fernando Simón 'reaparece' tras dar positivo en coronavirus. Lo ha hecho de forma telemática durante la comparecencia diaria de los técnicos sobre la crisis del COVID-19.

"Tengo que mantener la cuarentena dentro de casa y estoy en mi habitación", ha explicado.

El director del Centro de Alertas Sanitarias permanece en cuarentena y asegura que se encuentra bien. "Dormir un poco me ha sentando muy bien. Tengo que mantener la cuarentena dentro de casa y estoy en mi habitación, no salgo de ella. Afortunadamente yo me encuentro bien ahora mismo", ha explicado Simón.

Preguntado por los datos y cifras de víctimas y contagios, Simón ha señalado que "las tendencias se mantienen como en estos días" y que "en diferentes comunidades se están registrando cambios importantes en las tendencias". "No deberíamos dar un salto cualitativo en nuevas propuestas" hasta terminar de ver los efectos de las medidas ya aplicadas, ha defendido.

El Imperial College considera en un informe que gracias a las medidas de confinamiento se han salvadado 16.000 vidas en España. Con respecto a este informe, Simón insiste en no dejarse llevar por diferentes modelos y llama a la "prudencia", aunque defiende que "las medidas aplicadas tienen que tener un efecto".