Fernández Díaz relaciona migración de sirios con yihadismo y las ONG recuerdan que los refugiados huyen precisamente de la guerra

Fernández Díaz teme que al acoger a refugiados Sirios en España se cuelen terroristas yihadistas. "La acogida necesaria y debida a esas personas refugiadas es compatible con la seguiridad. De todas maneras, si alguna persona no es un refugiado y es otra cosa la podremos detectar para que no sea un riesgo para la seguridad".

Una amenaza que asegura ya hizo el Estado Islámico . Interior ha trasladado su preocupación a las fuerzas de seguridad del Estado tras el robo de 1.450 pasaportes en blanco en Siria que creen podrían ser utilizados para falsear identidades.

"Estamos en una alerta A4 con lo cual ese temor existe. Los yihadistas pueden aprovechar cualquier situación propicia para actuar, con lo cual el temor sí que existe", afirma Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de la Policía.

Desde el Partido Popular defienden las declaraciones del Ministro del Interior, sin embargo la oposición cree que es inadmisible mezclar conceptos como terroristas y refugiados. Así contestaba la portavoz del PSOE de Valencia en las Cortes en un debate sobre inmigración: "Ante la crisis de los miles de refugiados, dicen que les preocupa que puedan entrar posibles terroristas".

Otras formaciones políticas también le recriminan sus palabras. "Vincular ambas cosas me parece muy mal, me parece una indecencia porque estamos hablando de una crisis humanitaria", sostiene Carlos Martínez Gorriarán. "El ministro del Interior no tiene ninguna autoridad moral ni política al hacer esas declaraciones", sostiene José Luis Centella, diputado de Izquierda Unida.

Varias ONG como Save the Children o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado también han criticado las palabras del ministro.