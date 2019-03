Fernández Díaz: "Si las concertinas atentan contra los Derechos Humanos, que prohíban su fabricación y venta"

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha replicado al PSOE que la utilización de aviones no tripulados en las fronteras con Marruecos no puede contemplarse como alternativa al uso de cuchillas en las vallas fronterizas porque no sirven para evitar la entrada de inmigrantes ilegales.

El PSOE ha puesto sobre la mesa nueve medidas alternativas al uso de concertinas entre las que destacan la colocación de radares tecnológicos, el uso de aviones no tripulados, como los 'drones', y el incremento de efectivos de los guardias civiles que custodian las fronteras en Ceuta y Melilla así como los medios de los que disponen.

"Desde el más absoluto respeto, tengo que decir que esa no es la cuestión", ha dicho Fernández Díaz en los pasillos del Congreso, incidiendo en que, el uso de este tipo de aviones sólo serviría para obtener información sobre el número de personas que quieren entrar ilegalmente en España y su situación, pero no para evitar que salten la valla.

"Ese no es el problema --ha insistido-- Nosotros sabemos que hay miles de personas procedentes de diferentes áreas geográficas próximas que quieren entrar ilegalmente en España, pero el problema no es detectarlos, sino impedir que entren ilegalmente en nuestro país y supongo que no será mediante aviones no tripulados como pretenden evitarlo".



El ministro ha reiterado que su departamento está abierto a estudiar "otros instrumentos" sustitutivos de las concertinas que garanticen que los inmigrantes no entrarán ilegalmente y ha invitado al PSOE a estudiar "un poco mejor" este tema si quieren plantear una verdadera alternativa.

"Si lo que nos proponen son aviones no tripulados, me quiero quedar ahí y prefiero no calificarlo", ha dicho, antes de insistir en que si las concertinas atentasen contra los Derechos Humanos su fabricación, comercialización y distribución estaría prohibida.