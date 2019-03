Felipe González: "Irene Lozano o ha dicho algo inadecuado, que tendría que rectificar, o no creía lo que decía"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha manifestado que si la exdiputada de UPyD Irene Lozano dijo "algo inadecuado" del PSOE, antes de aceptar la propuesta socialista para ser la número cuatro por Madrid a las elecciones generales, "tendría que rectificar".

Así lo ha afirmado tras ser cuestionado por las quejas que el fichaje de Lozano ha levantado en algunos círculos socialistas, especialmente en el PSOE de Andalucía, por las críticas que la ex de UPyD vertió hace tiempo en su contra.

González, que ha hecho estas declaraciones durante el turno de preguntas de la XXII reunión plenaria del Círculo de Montevideo que se ha celebrado en la Universidad de Alicante, ha agregado que si no rectifica "a lo mejor no creía lo que estaba diciendo".

En cualquier caso, ha dicho imaginarse que, si Lozano se ha incorporado al PSOE, es "porque le parece adecuado", al tiempo que ha asegurado no conocer a la exdiputada ni estar enterado de cómo se elaboran las listas del partido. "No creo ninguna de esas cosas, es algo que no me parece relevante; hace ya mucho tiempo que no estoy listo para una lista", ha sentenciado.