Felipe González ha vuelto a cargar contra la amnistía. El expresidente del Gobierno considera que la Constitución está siendo "atacada" de forma "despiadada e irracional". A su juicio, están bajo amenaza los valores que han construido la convivencia y ha hecho un llamamiento a la sociedad a "reaccionar".

"Ahora estamos viendo que es necesario hacer una defensa de la Constitución y de sus posibles y necesarias reformas que inciden en consensos como los que hubo hace 45 años", ha reclamado González en relación al ataque a los jueces y magistrados por parte de los partidos independentistas catalanes y en defensa, al mismo tiempo, de la división de poderes.

En este sentido, el expresidente socialista ha incidido en su ya expresado rechazo a la ley de amnistía pactada entre el PSOE, ERC y Junts, a la que ha calificado como "autoamnistía", insistiendo en el que el "problema no es de los pocos que gritan o que quieren deshacer el sistema", sino "de los que tienen una mayoría que, con respeto a las minorías, no tienen por qué ceder a ningún tipo de condicionamiento o chantaje", ha defendido.

Dicho esto, ha señalado que existe una gran diferencia entre los indultos y la amnistía, destacando que lo primero supone "perdonar" y lo segundo implica "pedir perdón" a quienes han cometido un delito.

"¿Entonces estamos en un momento de dificultad? Sí. ¿Estamos en un momento de amenaza a los valores que han construido la convivencia? Sí. ¿Tenemos que reaccionar? Sí. Yo no me he salido de las posiciones del partido. Me llaman dinosaurio y tienen razón, pero eso me permite decir que, cuando hablo del futuro, no hablo del mío", ha lanzado.

González ha recalcado que la amnistía no le parece "aceptable" ni "posible constitucionalmente", recalcando que la "regula y la decide el que se amnistía a sí mismo". El expresidente ha criticado que vayan a existir unas leyes que "seguirán siendo delito para los demás, pero que se borrarán para los amnistiados".

El PSOE califica de "deslealtad" las palabras de Felipe González

En Ferraz han evitado hacer cualquier tipo de comentario sobre las declaraciones de Felipe González. Sin embargo, según han indicado a laSexta, lo consideran una "deslealtad. Un momento que han aprovechado para insistir en que esa posición no se corresponde con la del partido.

Además, han indicado que ven con cierto alivio cómo poco a poco el desgaste que estaba suponiendo para el partido la decisión del Gobierno en este asunto empieza a debilitarse.