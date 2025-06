Feijóo se suma a Aznar y alienta la teoría conspiratoria de que Sánchez puede amañar unas elecciones generales

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha respaldado las declaraciones de José María Aznar sobre un potencial fraude electoral por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Aznar sugirió que si Sánchez manipuló elecciones internas del PSOE, podría hacer lo mismo en unas generales. Esta acusación se basa en un mensaje de 2014 entre Santos Cerdán y Koldo García que indicaría manipulación en las primarias que ganó Sánchez. Feijóo, en una entrevista, ha afirmado ahora que "está acreditado" que Sánchez y sus compañeros cometieron fraude en las primarias. "Si uno ha robado una joyería, ¿por qué no puede robar un banco?", ha incidido.

Alberto Núñez Feijóo se suma a José María Aznar y alienta la teoría conspiratoria de un potencial fraude electoral. El actual líder del Partido Popular ha avalado este lunes las palabras del expresidente del Gobierno, que este fin de semana deslizaba, en una entrevista con el diario 'El Mundo', la posibilidad de que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez amañe unas elecciones generales.

"Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?", manifestó el exdirigente 'popular', que incidía, en declaraciones al mismo medio, en que "no hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco".

Una acusación que Aznar lanzaba a colación del mensaje de 2014 entre Santos Cerdán y Koldo García, recogido en el informe de la UCO que precipitó la dimisión del hasta hace poco 'número tres' de los socialistas, en el que el primero ordenaba al segundo lo siguiente: "Cuando termine apunta como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas". Un intercambio que, según los investigadores, podría enmarcarse en esas primarias que ganó Sánchez, que sería reelegido en 2017.

Y este lunes, el actual líder de la oposición ha hecho suyas esas insinuaciones de Aznar, asegurando que comprende el temor del expresidente. Lo ha hecho en una entrevista en 'esRadio', donde ha afirmado que "está acreditado que el señor Sánchez, con sus compañeros, amañaron, en parte al menos, las primarias que le hacen secretario general" y "que él, detrás de un biombo, intentó modificar también para que no le echasen de secretario general, previo a las primarias".

"Está acreditado que les gusta el fraude y que lo han cometido", ha insistido Feijóo, que ha defendido que "Aznar hace un ejemplo bastante sensato" al decir que "si uno ha robado una joyería, ¿por qué no puede robar un banco?". Así, según recoge Efe, el jefe de la oposición ha afirmado que, aunque no tenga dudas sobre los funcionarios de Correos, el sistema "puede tener algunas lagunas" y ser utilizado "de forma torticera" ya que "no está completamente blindado".

El PP, ha detallado, ha propuesto a la Junta Electoral Central constituir un grupo de trabajo para analizar el procedimiento desde que una persona lleva el sobre a la oficina hasta que se lleva a las urnas. "Esperemos que la Junta Electoral evalúe el estudio y nos diga cuáles son los momentos más frágiles de la custodia hasta el momento culmen y definitivo del escrutinio y del volcado en la urna", ha sentenciado.

Además, Feijóo ha insistido en que, conociendo "el personaje" que hay en Moncloa, hay que "extremar al máximo" las garantías, especialmente la custodia del voto, que a su juicio debería corresponder a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.