El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, termine la legislatura "a la mayor brevedad" al no tener apoyo en las urnas tras perder las elecciones europeas y por su dependencia del independentismo.

"En las condiciones que tiene Sánchez no debió empezar esta legislatura nunca y, tal y como están las cosas, debe terminarla a la mayor brevedad", ha afirmado este martes Feijóo ante sus barones, a quienes ha felicitado en el Comité Ejecutivo por el resultado del 9 de junio, advirtiéndoles de que "el camino no está concluido".

Feijóo ha dicho a sus dirigentes que la convocatoria de nuevas elecciones no depende del PP, sino que será una "cuestión del independentismo" porque, con la ley de amnistía aprobada y el Parlament presidido por Junts, "Sánchez resulta menos útil al independentismo".

El líder del PP ha dibujado un Gobierno "paralizado por la división" y por los intentos de no dar explicaciones por los "cada vez más casos de corrupción", que busca además sostenerse con un Congreso "desactualizado" y que depende de las instrucciones que reciba del separatismo, sometiéndose a una "humillación más cada día".

Como ejemplo ha señalado que la misma semana que se publica la "página más triste de nuestra democracia, la ley de amnistía" el independentismo vuelve a desafiar al Tribunal Constitucional, al permitir la Mesa de Edad del Parlament el voto delegado de los diputados de Junts Carles Puigdemont y Lluís Puig, contradiciendo el criterio fijado por este tribunal.

"Sánchez se ha pasado un mes diciendo que había vuelto la convivencia a Cataluña, pues ayer los que decían lo volveremos a hacer lo volvieron a hacer y desafiaron al Tribunal Constitucional igual que años atrás, con la diferencia de que ahora el PSOE se niega a impedirlo", ha denunciado.

Subraya la debilidad de los socios de Sánchez Feijóo ha argumentado que el PSOE es el "claro derrotado por partida triple" el 9J porque caen los socialistas, la coalición de Gobierno y sus socios parlamentarios, sin que le haya servido a Sánchez "absorber buena parte" de sus votos.

A los aliados de Sánchez les ha dicho que apoyar al socialista no les ha valido "para nada" y les ha reprochado que no hayan pedido explicaciones por la corrupción. "Aquí tienen el resultado", ha apostillado. Además, ha reaccionado con ironía a la renuncia de Yolanda Díaz como coordinadora de Sumar y a su continuidad como vicepresidenta: "Curiosa forma de asumir las responsabilidades por un fracaso electoral que es quedarse con el despacho, con los chóferes y con la casa".

El cambio es posible A los dirigentes del PP, Feijóo les ha exhortado a mostrar a los españoles que "el cambio es posible", algo que, ha recalcado, sí depende de ellos. Feijóo ha sostenido que el PP ha obtenido en las urnas el "resultado suficientemente explícito" que pidió a sus barones y ha defendido además que "el discurso del miedo ya no funciona", tras quedar el PSOE segundo en unos comicios en los que de nuevo ha alertado del de la ultraderecha.

"Al PSOE solo le queda la baza de la división de la alternativa", ha avisado además Feijóo, alertando sobre la dispersión del voto después de que Vox haya sacado seis eurodiputados y Se acabó la fiesta, el nuevo partido de Alvise, tres.

Carga contra Sánchez por la corrupción Feijóo ha vaticinado que Sánchez lo intentará "todo" para que "no se vea" la presunta corrupción que le acecha y le ha acusado de depositar la culpa en los demás: en la oposición, los medios o los jueces, que le han pedido que les respete. "Antes de empezar la campaña tenía un familiar investigado y al finalizar la campaña tiene a dos familiares investigados", ha destacado además el líder del PP refiriéndose a las diligencias abiertas contra el hermano de Sánchez, que se unen a la investigación abierta contra su mujer, Begoña Gómez.

El Gobierno responde a Feijóo que "espere sentado"

El Gobierno ha asegurado este martes que la coalición "progresista tiene una hoja de ruta muy clara" y para largo plazo, y ha recomendado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que "espere sentado", tanto él como cualquier otro que "agite la bandera electoral" y "abandonen cualquier esperanza" de convocatoria de elecciones.

Así lo ha compartido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, cuando se le ha preguntado por la posibilidad de que se convoquen unas elecciones generales. "Casi se lo podría decir en todas las lenguas cooficiales: no, de ninguna manera", ha sentenciado.

Además, ha descartado cualquier repercusión en el Ejecutivo de la decisión de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de renunciar al liderazgo de Sumar, porque "vamos a desarrollar a lo largo de toda la legislatura una hoja de ruta clarísima y con unos objetivos fundamentales", ha ahondado tras mostrar el "respeto" a las cuestiones internas de las formaciones que forman el Ejecutivo.

Por otro lado, la secretaria general del Grupo Socialista, Montse Mínguez, quien sustituía en esta ocasión al portavoz del PSOE en esta Cámara, Patxi López, porque está enfermo, ha asegurado que "no hay ninguna intención de adelantar las elecciones, no se da el escenario ni ninguna circunstancia para que así se justifique, no hace ni un año que se votaron las elecciones el 23 de julio". "Esto no va de votar hasta que salga lo que uno quiere, sino que se trata de respetar lo que han decidido los ciudadanos", ha aclarado.

En este sentido, sobre las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en las que sugirió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un adelanto electoral, Mínguez ha matizado que "exactamente no ha pedido elecciones anticipadas, sino que lo ha dicho de otra manera", pero ha señalado que "no" comparte estas palabras.

Como respuesta a ello, la secretaria general del Grupo Socialista ha subrayado que "tenemos un Gobierno progresista" y que "quedan tres años de legislatura". "No hace ni un año que estábamos votando, la gente habló muy claro el 23 de julio y por lo tanto vamos a seguir avanzando en desplegar ese acuerdo de Gobierno que tenemos", comentó.