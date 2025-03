Feijóo cuestiona la estrategia de Sánchez para el aumento de gasto en defensa: "El plan de no le llames armas, a ver si cuela"

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha expresado su escepticismo ante el plan de gasto en defensa de Pedro Sánchez, cuestionando que no implique la compra de armamento militar. Durante la clausura de la 27 reunión interparlamentaria en Sevilla, Feijóo criticó al presidente del Gobierno por no querer someter el aumento del gasto en defensa a votación, afirmando que se busca evitar así el debate parlamentario. Acusó a Sánchez de ejercer un "régimen unipersonal" y de impedir el funcionamiento correcto de la democracia en el Parlamento.

Alberto Núñez Feijóo no se acaba de creer que la apuesta de Pedro Sánchez del aumento del gasto en defensa no implique la compra de armamento militar. Aunque el presidente del Gobierno ha insistido en que la postura del Ejecutivo es hablar de seguridad y centrar los esfuerzos en los ciberataques, el 'popular' ha cuestionado que vaya a ser así.

El líder del Partido Popular, que ha celebrado en el cierre de la 27 reunión interparlamentaria celebrada en Sevilla sus tres años al frente de la formación azul, ha asegurado durante su intervención que Pedro Sánchez no quiere que se vote el aumento del gasto en defensa: "No quieren que se vote el plan de defensa, de seguridad y soberanía que necesita España, o dicho de otro modo, el plan de rearme de España, o dicho al modo de Sánchez: el plan de no le llames armas, a ver si cuela".

Feijóo ha asegurado que el motivo de que no se vote el plan de defensa es "para que no se escuche al resto de grupos parlamentarios". "No hay principios, no hay proyecto de nación, no hay presupuesto, no hay plan de defensa, no hay seguridad, no hay mayoría progresista ni mayoría ni progreso, no hay Gobierno, no hay presidente y no quieren que haya parlamento porque saben que ya no tienen futuro", ha añadido.

Durante su intervención, Feijóo ha centrado su discurso en varios ataques a Sánchez, de quien asegura que está ejerciendo un "régimen unipersonal en el que sobra el Parlamento", "un nuevo despotismo" del "todo para Sánchez, pero sin el pueblo". Un "despotismo" que se manifiesta, a su juicio, de tres maneras: impide debatir en el Congreso, incumple lo aprobado en las Cortes e incumple la Constitución.

"No es posible seguir con la decadencia democrática del estado de derecho, de las libertades y de la dignidad de una nación. Su decadencia no puede ser la de nuestra democracia", ha aseverado Feijóo. En opinión del líder del PP, Sánchez no quiere someterse a las Cámaras porque "quiere tenerlo todo bajo control porque se le está yendo de las manos". "Tiene miedo y es normal que lo tenga. Tiene miedo a su futuro, tiene miedo a la prensa libre y a que se cuente lo que hacen. Tienen miedo a que la justicia actúe y les ponga en su sitio, tienen miedo a su propio Gobierno porque está roto, tienen miedo hasta a sus socios porque están en sus manos", ha sentenciado.

Por último, el jefe de la oposición ha señalado que el compromiso del PP es defender la democracia y le ha pedido someterse a las Cortes. "Pero ¿qué república bananera cree que somos? Esto es España. Esto es una democracia, aunque les moleste", ha concluido.