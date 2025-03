Feijóo avanza manifestaciones contra el "despotismo 'sanchista'": "Incumplen la Constitución y lo aprobado en las Cortes"

Recibido como una estrella del rock en Sevilla, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado la interparlamentaria de los 'populares' asegurando que su formación es "el rival a batir" tanto "por izquierda como por derecha". Feijóo ha repetido en numerosas ocasiones la palabra "trabajo", una premisa que le ha acompañado en su intervención antes de arrancar su retahíla de ataques al Gobierno.

Primero ha hablado de ese trabajo en la interparlamentaria del PP, destacando que su formación es "la primera" en todos los ámbitos. "Es donde vamos a estar, nada de cálculos ni maniobras, nada de dedito levantado diciendo a los demás qué hay que hacer. Nada de esperar a que nos toque, trabajaremos para alcanzar la victoria. España necesita soluciones y futuro", ha resaltado.

Una vez comentado la situación de los 'populares', Feijóo se ha centrado en los impuestos y en la recaudación de impuestos por parte del Gobierno de Sánchez, a quien ha afeado que se haya dicho que España "va como un cohete", refiriéndose a la celebración de los buenos datos económicos publicados por el INE que confirmaban que la economía española creció en 2024 un 3,4%, medio punto más que en 2023.

"Seguiremos denunciando cada atropello democrático en nuestro país. Ya está bien de un Gobierno que quiere que los jóvenes se resignen de vivir peor que sus padres. Ya está bien de un Gobierno que es colista en recaudación, solo cruje a impuestos a los españoles. Ya está bien", ha criticado Feijóo.

El "despotismo 'sanchista'"

Feijóo ha hablado de "un nuevo despotismo", un "despotismo 'sanchista'" que afirma que no cumple con las "más de 120 votaciones parlamentarias" que han ganado los 'populares' en el Congreso, llegando a acusar al Gobierno de "incumplir la Constitución". "El Gobierno de España no cumple la Constitución", ha afirmado antes de referirse a los Presupuestos Generales del Estado: "No se trata de prorrogar la cuenta, se trata de prorrogar la prórroga".

Para el líder del PP, "no es de extrañar" que no presenten los Presupuestos Generales del Estado. "A cualquiera le daría vergüenza aprobar unos Presupuestos para un Gobierno que sirve a Sánchez y no a España", afirma Feijóo, que asegura que nuestro país "no es una república bananera".

"Su decadencia no puede ser la de nuestra democracia. O se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Pero no es posible seguir con la decadencia democrática del Estado de derecho y las libertades. ¿Pero qué república bananera cree que somos? Esto es una democracia, aunque les moleste. No quieren que se vote porque sabe que los españoles no le votarían", ha agregado Feijóo.

Sánchez, según Feijóo, "tiene miedo" a la democracia, por lo que . El líder del PP ha concluido asegurando que España "tiene futuro", sin dedicar una palabra al gasto en defensa ni a la situación internacional que atraviesa Europa.anuncia "tres tazas": "La tendrá en el Parlamento, en las calles y en las urnas"

Tres años de Feijóo en el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Casa Morales en Sevilla

El 2 de abril de 2022, Alberto Núñez Feijóo tomó las riendas del Partido Popular después de la caída de Pablo Casado tras la mayor crisis interna de la formación. Fue precisamente en Sevilla donde Feijóo fue nombrado líder del partido, donde ha destacado ser "el primer grupo parlamentario en todos los ámbitos".

Feijóo ha hecho alusión a esos tres años ("menos tres días") con una frase que dijo entonces y que ha recuperado: "No soy infalible, pero sí soy tenaz. No voy a parar hasta que los españoles tengan un Gobierno del que fiarse. Hoy lo repito: no voy a parar, conseguiremos un Gobierno que no mienta".