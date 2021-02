El Partido Popular encabeza los gobiernos autonómicos de varias regiones, como son Madrid, Galicia o Castilla y León, entre otras. Pero su estrategia de cara a la contención de la tercera ola del coronavirus varía visiblemente de un territorio a otro: mientras que la autonomía gallega prácticamente ha agotado su marco de actuación, Madrid todavía mantiene abierta la hostelería.

Estas diferencias se han hecho especialmente notorias en los últimos días, hasta el punto de que Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha mostrado una visión totalmente contraria a la de la Comunidad de Madrid: "Madrid ha optado por una decisión por la que yo no me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por tanto, he optado por otra", afirmaba este domingo en una entrevista con la Voz de Galicia.

Ante estas declaraciones, laSexta ha preguntado al Gobierno madrileño sobre su postura: "Cada Comunidad Autónoma sigue su estrategia. En la Comunidad de Madrid construímos el Hospital Isabel Zendal; otras Comunidades Autónomas prefieren hacer ahora satélites en sus hospitales", responden fuentes del ejecutivo regional.

Este mismo tono ha sido compartido por el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que en una entrevista con la Cadena Ser ha señalado que Feijóo y Ayuso "lo están haciendo exactamente igual". Ahora bien, los comentarios de los últimos días denotan que la realidad es contraria: Madrid y Galicia no han tomado las mismas decisiones.

"Los criterios son ocupación de camas e incidencia de contagios", defiende Casado. Es aquí donde el líder casado remite a la respuesta de sus compañeros: "En Madrid, el Hospital Zendal ha permitido que haya más hospitalización. Esto también se ha hecho en otras autonomías, como Andalucía".

El dirigente afirma que la decisión de construir nuevos centros sanitarios "es un elemento para saber qué restricciones se toman". Así, insiste en que cada autonomía "tiene que tener un margen para las especificidades de esa zona".

También se ha mostrado a favor de la estrategia de Madrid, que ha consistido en decretar confinamientos por zonas sanitarias: "Se cumplió en la segunda ola y la incidencia de casos bajó", apunta. Junto con eso, ante la pregunta de quién es más responsable, si Ayuso o Feijóo, el líder popular vuelve a evitar confrontaciones: "Son todos responsables. Hasta los dirigentes regionales socialistas. Es Pedro Sánchez el que se ha quitado de en medio", sentencia.