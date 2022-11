Feijóo ha anunciado que revertirá la reforma del delito de sedición si es presidente del Gobierno y ha pedido a los barones socialistas que se pronuncien sobre la decisión de Pedro Sánchez. El líder del PP ha solicitado a los españoles su confianza para revertir la propuesta que hoy ha presentado el Gobierno sobre el delito de sedición para que desaparezca del Código Penal y pase a recogerse en el delito de 'desórdenes públicos agravados'.

El mandatario popular ha asegurado que "Sánchez ha aceptado el chantaje independentista para superar la debilidad parlamentaria, aunque sea a costa de desarmar a la nación de un instrumento fundamental para conservar su integridad". En este sentido, ha acusado al socialista de "legislar delitos a la carta de aquellos que los han cometido". "Ha pensado en el beneficio exclusivo de personas concretas y a cambio de su supervivencia política", ha añadido.

Así se ha pronunciado el líder del PP en una declaración institucional desde Génova convocada tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista con Antonio García Ferreras este jueves en la que desveló que el Gobierno impulsaría este viernes una proposición de ley para reformar el delito de sedición en el Código Penal.

Feijóo se ha preguntado "en qué otro país democrático se tocaría la sedición de la mano de los sediciosos" y ha reiterado que "se están aprovechando los instrumentos del Estado para privilegiar a políticos concretos". "La excusa proferida es rotundamente falsa, porque hechos similares a los que se pretenden borrar tienen asignadas penas más severas en naciones de nuestro entorno", ha reiterado en referencia a la justificación del Gobierno de igualar las penas de este delito a los países de la Unión Europea.

"A todos los dirigentes del PSOE les toca tomar una decisión. O se está con los condenados o fugados o con la legalidad democrática", ha añadido el líder de PP, que ha reiterado que los barones socialistas deben actuar ante la decisión del Gobierno de Sánchez.

Patxi López responde

El portavoz del PSOE, Patxi López, ha respondido a Feijóo asegurando que el PP no va a llevar a España "por el camino de Trump o Bolsonaro" y ha aquejado que no se pueda "contar con su lealtad en ninguna de las políticas de Estado.

"Forma parte siempre del problema y no de la solución. Alguien que ha llevado a la justicia española ala mayor crisis haya hecho una declaración de que comprometemos al Tribunal Constitucional. Que alguien que no cumple la Constitución quiere darnos lecciones de constitucionalismo no puede ser más que una broma de mal gusto. Señor Feijoo, por una vez, esté usted en las soluciones y no en los problemas", ha aseverado.

Anuncio en laSexta

Esta misma mañana, los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos han registrado en el Congreso la propuesta, que reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso y justifica la reforma del delito de sedición en que "es deber del Estado dotar al ordenamiento de tipos penales que permitan dar la respuesta jurídica más adecuada a los nuevos retos para la convivencia que plantea el presente".

Además, señalan que este tipo penal, que procede del Código Penal de 1822, "como es lógico, no son recogidos en toda su complejidad en una legislación de hace dos siglos".

Fuentes del PP ya expusieron ayer a laSexta que el anuncio era una demostración de que España es "la moneda de cambio de Sánchez con el independentismo para facilitar su permanencia en el Palacio de la Moncloa un año más" y volvían a incidir en que era una línea roja para la negociación del CGPJ: "Habrá entendimiento entre las dos grandes fuerzas de España. Pero será con este PP y otro PSOE. Uno en el que no esté un Pedro Sánchez que hoy ha humillado a una nación que merece un Gobierno más digno del que hoy padece, y un nuevo proyecto que garantice mayor calidad democrática".

"Ni la Constitución ni el Estado de derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político, y menos a las de aquellos que se levantaron contra nuestra nación", insistieron fuentes de la formación, que remarcaron que "las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC".