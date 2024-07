El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, duda de la imparcialidad del Tribunal Constitucional. "Tenemos dificultades para aceptar su imparcialidad", ha confesado en una entrevista en 'Onda Cero', donde Feijóo ha hablado del recurso que plantean presentar ante el Alto Tribunal por la ley de amnistía, algo que considera una "obligación" para su formación, pero para lo cual todavía no pone fecha.

Feijóo ve "inmoral" que dos personas que forman parte del Constitucional tuviesen responsabilidades políticas en el Gobierno de Sánchez (Juan Carlos Campo y Laura Díez). "¿Es de estos dos miembros de quiénes no se fían? ¿De Conde-Pumpido sí?", se pregunta el periodista Carlos Alsina, pregunta que hace reír a Feijóo: "Si queremos profundizar en la independencia del Constitucional, la primera decisión de regeneración que tendría que adelantar el presidente del Gobierno es pedir a estos miembros del Constitucional que presenten su dimisión".

Sobre la resolución del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación que pesa sobre Carles Puigdemont, Feijóo opina que Pedro Sánchez "le ha engañado" y Puigdemont "se ha dejado engañar. "El ordenamiento jurídico es el que es", sentencia Feijóo, que cree que si la amnistía choca contra la Constitución "no se puede hacer", ya que dice que "no solo es inmoral, sino ilegal".

"La inmoralidad continúa porque comprar presidencia del Gobierno a cambio de perdonar delitos por los que votan es corrupción política sin precedentes. En los tratados europeos, la malversación no se puede amnistiar", añade.

Sobre el nombramiento de José María Macías como nuevo magistrado del Constitucional, Feijóo defiende que no presenta supuestos de incompatibilidad con el cargo y ha sido miembro del Consejo General del Poder Judicial, además de haber "protegido a la Constitución". "Como hablamos del Constitucional, hablamos de un jurista con formación y que defenderá la Constitución. No ha tenido ningún cargo en el PP, que ya es mucho", afirma.