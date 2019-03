Una 'familia bien' de Astorga, tras el brutal asesinato de Isabel Carrasco

"Me entró una tembladera que no daba crédito a lo que me estaban contando", afirma un portavoz del PP en Astorga. El padre y marido es el inspector jefe de la Policía Nacional de Astorga. Toda la familia suele frecuentar el bar donde el inspector desayuna todos los días. "Tomando café con el comisario coincidía todos los días. Por la calle tomando vinos, charlando, etc. A mí me parecía gente normal", explica una vecina de Astorga.



Compañeras políticas de Isabel Carrasco, ambas eran afiliadas al PP y la más joven fue candidata en las listas locales y autonómicas de 2007. "Me hablaron de esta chica que era muy dinámica y alegre", cuenta el portavoz del PP en Astorga.



Precisamente en la lista encabezada por Jacinto Bardal, Triana debutó en primera línea política como número siete en las listas para el ayuntamiento. Se quedó a las puertas de ocupar un escaño porque el PP logró seis concejales. "Es una persona muy normal y muy sencilla", confiesa una empleada del bar que frecuenta el padre de Triana.



Licenciada en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Cantabria, muchos la describen como una joven de buena familia, triunfadora en los estudios y en la vida



Todo cambió hace cuatro años cuando comenzaron sus litigios con Isabel Carrasco y cayó en una profunda depresión. Hoy las banderas de la Comisaría de Policía de Astorga ondeaban a media asta.