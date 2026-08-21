Fallece un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

El subteniente José Ángel Fernández del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio

Los detalles El Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida del subteniente Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.

El subteniente José Ángel Fernández del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio ha fallecido mientras participaba en la campaña de lucha contra incendios forestales en Santiago. El Ejército del Aire y del Espacio ha expresado su "profundo dolor" por la pérdida y ha transmitido sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del subteniente a través de la red social 'X'. Asimismo, el Estado Mayor de la Defensa y el Ejército de Tierra han mostrado sus condolencias. El 43 Grupo es responsable de la extinción de incendios forestales.

El subteniente José Ángel Fernández del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio ha fallecido mientras estaba destacado en Santiago en el marco de la campaña de lucha contra los incendios forestales.

En un mensaje publicado este viernes en la red social 'X', el Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida del subteniente Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.

También el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y el Ejército de Tierra han trasladado sus condolencias por el fallecimiento del subteniente a través de la citada red social.

El 43 Grupo es la unidad del Ejército del Aire y del Espacio que se encarga de la extinción de incendios forestales.

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