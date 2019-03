Fabra, sobre el PP valenciano: "Somos honestos, honrados y queremos trabajar para poder salir adelante"

El presidente del PPCV, Alberto Fabra, ha señalado que no quiere que haya "ni un solo afiliado o simpatizante que tenga que agachar la mirada" cuando se ataca al partido con un tema de corrupción porque "somos honestos, somos honrados y lo que queremos es trabajar para poder salir adelante". "Esa es la realidad y no la que algunos quieren hacer ver de la Comunidad Valenciana", ha aseverado.

Así se ha pronunciado Fabra en un acto de partido celebrado en Alicante para preparar la campaña de las elecciones europeas en el que también han estado presentes el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, el presidente del PP alicantino, José Císcar, y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, entre otros.

Tras reivindicar la "ejemplaridad" de los cargos públicos, el presidente del PPCV ha asegurado que un informe del Consejo General del Poder Judicial "hizo una memoria en 2013 sobre los procesos judiciales" y concluyó que de más de 1.600 en toda España en Andalucía había más de 656 y en la Comunitat 250.

En todo caso, Fabra no se ha mostrado satisfecho de la cifra y ha reclamado trabajo, compromiso y honradez "para que no salgamos en las encuestas". González Pons ha subrayado, en clave autonómica, que aunque Génova no dispone de encuestas "recientes", en cualquier caso "todas" las que manejan "dicen que Alberto Fabra gana las elecciones en la Comunitat Valenciana y con mayoría suficiente".