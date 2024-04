Teresa Arellano, exsecretaria de Rodrigo Rato, ha comparecido este miércoles ante la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio que investiga el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno y ministro. Durante su testimonio, Arellano no ha podido contener las lágrimas al recordar el momento del registro de su domicilio en el año 2015.

"En el año 2015, el 30 de septiembre me detienen para hacer un registro en mi casa. Me trasladaron a Tres Cantos, donde permanecí dos noches en una celda. Mi vida se acabó tanto profesional como personalmente. Lo lamento. Por favor, señorías, es una situación que no logro superar. Perdónenme, por favor. Lo siento, lo siento", ha asegurado entre lágrimas.

En su comparecencia, Arellano también ha contado cómo fue su experiencia profesional como secretaria de dirección, que incluyó la coordinación de equipos de publicidad y comunicación en distintas entidades, no sólo Bankia, si bien ha reiterado que nunca tuvo capacidad de decisión.

Arellano es una persona muy cercana a Rodrigo Rato, un Rato que en sus interrogatorios ha dedicado bonitas palabras a la que fuera su secretaria.

Durante la jornada de este miércoles, el empresario Alberto Portuondo y el gestor de empresas familiares de la familia de Rato, Miguel Ángel Montero, han rechazado que el exvicepresidente del Gobierno se beneficiara con la selección de empresas publicitarias en Bankia.