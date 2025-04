El PP exige a Sánchez que no use "atajos" y "triquiñuelas" para responder juntos a los aranceles de Trump

Los aranceles han abierto una nueva era económica y comercial en el mundo. Y, en España, han elevado la actividad política con mensajes de unos y de otros. Con PP que ha respondido al PSOE pidiendo a Pedro Sánchez que reúna a los sectores y a las autonomías para responder juntos a Trump, pero sin "triquiñuelas".

Así lo ha dicho Carmen Fúnez, vicesecretaria de los populares: "No nos fiamos ni un pelo de Sánchez. Tenemos que estar alerta. Hay que exigirle que en este caso no use ningún atajo ni ninguna triquiñuela".

Porque el PP ha recogido el guante. Porque ha respondido a las palabras de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y líder socialista en Andalucía, en las que les pide que "arrimen el hombro".

"Que estén cuando se les necesita. Que arrimen el hombro. Que se pongan en el lado correcto de la historia y que rompa con Vox", dijo en un acto del PSOE en Andalucía.

El PP acusa a Vox de no ser tan patriotas como dicen

No parece que los populares vayan a romper con la formación de ultraderecha. Sin embargo, en declaraciones en 'El Mundo', Miguel Tellado ha afirmado que los de Abascal no son tan patriotas como dicen ser al "poner su alianza con Trump por encima de los intereses de España".

Ambos partidos confían en alcanzar un acuerdo aunque, como se desprende en las palabras de Juan Bravo, vicesecretario de economía del PP, aún tienen mucho de lo que hablar: "El Partido Popular ha acudido a una llamada del Gobierno para dialogar, no es que acepte el plan".

Donald Trump ha impuesto a España, y al resto de los países de la Unión Europea, unos aranceles del 20% en unas medidas que han provocado un desplome de las Bolsas en todo el mundo. En Estados Unidos, la gente se ha echado a las calles para protestar contra el republicano y también contra Elon Musk.