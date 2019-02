Pablo Iglesias ha intentado un gesto a tres bandas para intentar acercar posturas de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

El secretario general de Podemos ha hablado con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y con el resto de partidos independentistas para ver si es posible la celebración de una mesa de todos los grupos parlamentarios en el Congreso; una propuesta en la que habría un papel importante para el PNV.

Si bien los nacionalistas vascos han mostrado su disposición a esta opción presentada por Iglesias, hay "algún partido independentista" que no, según ha podido saber laSexta Noticias. el líder de la formación morada ha lanzado esta propuesta a Pedro Sánchez. No obstante, desde el Gobierno también han dado un 'no' por respuesta.

De esta forma, el Congreso acoge el debate y la votación sobre los Presupuestos Generales del Estados con total incertidumbre, pues el fantasma del adelanto electoral ya planea sobre la mesa del Ejecutivo de Sánchez si no logran sacar adelante las cuentas.

De hecho, en las filas socialistas ya se plantean varias fechas para celebrar unos comicios generales si no logran conseguir los apoyos necesarios para aprobar los PGE. El 14 de abril o el 28 del mismo mes suenan con fuerza en Moncloa.

Todo queda en el aire, a la espera de saber la decisión de los grupos parlamentarios respecto a los intentos de Pedro Sánchez para dar salida a los Presupuestos.