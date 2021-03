Las comunidades autónomas continúan con su plan de vacunación. Ahora, con nuevas indicaciones: la Comisión de Salud Pública acordó este martes que, una vez esté disponible la vacuna de Janssen en España, esta se podrá utilizar de forma paralela a las de ARN mensajero -Pfizer y Moderna- "para incrementar el ritmo de vacunación de los grupos etarios de mayor edad".

También hay cambios en la utilización de la vacuna anglo-sueca AstraZeneca. A partir de ahora, se amplía el límite de edad: aunque para la población general se mantiene el límite en 65 años, esta inyección se pondrá a mayores de 65 que formen parte del personal esencial en activo.

Así, se completará con esta vacuna la inmunización de los grupos priorizados por su actividad esencial (personal sanitario y sociosanitario que no están en primera línea, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, docentes, etc.) y, paralelamente, se continuará vacunando a personas de entre 56 y 65 años, comenzando por las de mayor edad.

Ahora bien, con respecto a la evolución de la vacunación en el conjunto del país, tal y como muestran los datos del último informe del Ministerio de Sanidad (con fecha del 30 de marzo), en España se han administrado un total de 7.736.611, lo que supone el 90,9% de las dosis entregadas. La Rioja, Baleares y Andalucía son las comunidades que más inyecciones han puesto con respecto al total de dosis recibidas, con un porcentaje de vacunación del 96,3%, 96,0% y del 95,1%, respectivamente.

Estos son los grupos comprendidos en la estrategia de vacunación del Consejo Interterritorial de Salud, que a día de hoy las CCAA están vacunando:

Madrid

Número de personas vacunadas: Madrid ha administrado un total de 1.026.074 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 90,9% del total de dosis recibidas.

El 25 de febrero, la región madrileña comenzó con la vacunación masiva a policías municipales, bomberos y personal de Protección Civil, con un ritmo de entre 350 y 400 dosis por hora. También continúa la vacunación de los profesionales en centros educativos, que están recibiendo la vacuna de AstraZeneca.

Con esta misma inyección vacuna desde el martes, 30 de marzo, a las personas que tienen entre 60 y 65 años. Y la siguiente semana comenzará la vacunación de la población general en el rango de 77 a 79 años , a los que se les inoculará la inyección de Pfizer.

Sigue el proceso de vacunación a mayores de 80 años .

El 8 de marzo comenzó la vacunación a domicilio de 7.925 grandes dependientes inmovilizados (pacientes que no se pueden desplazar de su domicilio por distintas circunstancias) y a sus cuidadores.

Desde el pasado 17 de marzo se está vacunando en el Hospital Zendal a los mutualistas mayores de 80 años.

La segunda semana de abril comenzará la vacunación de los mayores de 70 años .

Cataluña

Número de personas vacunadas: Cataluña ha administrado un total de 1.219.567 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 89,6% del total de dosis recibidas.

En estos momentos, la región catalana sigue vacunando a personas dependientes y sus cuidadoras, y avanza en su vacunación a los colectivos de "profesionales priorizados". Es decir, fisioterapeutas y farmacéuticos, entre otros. A estos se le suman las personas trasplantadas o en lista de espera para un trasplante .

También se retoma la vacunación con AstraZeneca a los profesionales sin ninguna patología que trabajen en los servicios públicos considerados esenciales, tales como cuerpos de seguridad (Mossos, policía local, Guardia Urbana y bomberos), Protección Civil, profesionales de los servicios de asistencia domiciliaria y profesionales de servicios penitenciarios.

Andalucía

Número de personas vacunadas: Andalucía ha administrado un total de 1.400.384 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación el pasado 27 de diciembre, lo que supone el 95,1% del total de dosis recibidas.

Continúa la vacunación del Grupo 3 , es decir, relativo a otro personal sanitario y sociosanitario, que incluye al personal que no es de primera línea de COVID-19, personal de odontología e higiene dental, y otros sanitarios que atienden a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos.

Desde el 11 de febrero la región está vacunando a los mayores de 80 años.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía vacuna desde el 29 de marzo con AstraZeneca a la población general entre 65 y 55 años, siguiendo un orden descendente por edad para proceder a la citación, comenzando por los nacidos en 1956.

Estas primeras dosis para este grupo de edad, que ya no están vinculadas a ninguna profesión esencial, serán inoculadas en Almería capital, en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo, en el área norte también de Almería, Almonte (Huelva) y Ronda (Málaga).

Galicia

Número de personas vacunadas: Galicia ha administrado un total de 462.010 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, que supone el 87,7% del total de dosis recibidas.

La vacunación de los grupos de la primera etapa (residentes, trabajadores en residencias y sanitarios en primera línea) está completada.

Actualmente, continúa la vacunación de los mayores de 80 años , sanitarios de segunda línea y otros colectivos, como las fuerzas de seguridad o docentes. El SERGAS calcula haber terminado con la vacunación del primer grupo a primeros de mayo.

Aragón

Número de personas vacunadas: Aragón ha administrado un total de 241.002 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 90,6% del total de dosis recibidas.

La región mantiene un stock de 3.500 dosis como remanente "para garantizar la continuidad del programa de vacunación" en caso de retraso en el suministro.

Los colectivos que más inyecciones han recibido son las personas que residen en residencias y los profesionales de atención especializada .

Asturias

Número de personas vacunadas: Asturias ha administrado un total de 216.223 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 87,7% del total de dosis recibidas.

La Consejería de Salud pone en marcha un sistema automático de citación para afrontar el inicio de la vacunación masiva de la ciudadanía contra el coronavirus.

Continúa la inmunización de los mayores de 80 años y, una vez concluida, el Principado seguirá con su estrategia, que se divide en grupos de edad : vacunas Pfizer y de Moderna a las personas de 70 a 79 años y, posteriormente, a las de 60 a 69, así como a pacientes de riesgo menores de 60.

Baleares

Número de personas vacunadas: Baleares ha administrado un total de 154.339 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, que supone el 96,0% del total de dosis recibidas.

Actualmente, están recibiendo su dosis los colectivos pertenecientes a residencias, profesionales de primera línea, profesionales de atención primaria (comenzaron el 8 de febrero), el resto de sanitarios, y los grandes dependientes y sus cuidadores (4.482 personas que están siendo citados por vía telefónica).

El 24 de febrero empezó la vacunación de los usuarios de centros de día mayores 80 años. El 1 de marzo empezó la vacunación de las personas que tienen entre 90 y 112 años , mientras que los que tienen entre 80 y 90 años comenzaron el 12 de marzo.

Desde el 1 de marzo, se vacuna a la Guardia Civil, Policía Nacional, autonómica y local, bomberos, técnicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales de protección civil, emergencias y fuerzas armadas.

El 1 de marzo también empezó la vacunación de los docentes de educación primaria y secundaria , mientras que los de educación infantil y necesidades especiales lo hicieron el pasado 26 de febrero.

Canarias

Número de personas vacunadas: Canarias ha administrado un total de 292.317 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, que supone el 89,9% del total de dosis recibidas.

Las islas se sitúan actualmente en la etapa 1 y 2 del proceso de vacunación. De este modo, también han comenzado la vacunación de los mayores de 80 años , cuerpos de seguridad y docentes. Más del 90% de los residentes, sanitarios de primera línea y otros sanitarios han recibido ya su dosis.

Todavía no se han anunciado fechas para la tercera etapa , que abarca a los de 45 años.

Cantabria

Número de personas vacunadas: Cantabria ha administrado un total de 109.864 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 89,3% del total de dosis recibidas.

Se retoma el proceso de vacunación a grupos ajenos a los sanitarios . Es decir, la Guardia Civil, Policía Portuaria, Bomberos, Protección Civi l y profesionales de los centros docentes.

Castilla-La Mancha

Número de personas vacunadas: Castilla-La Mancha ha administrado un total de 340.556 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 87,7% del total de dosis recibidas.

La región ha terminado de vacunar a todos los grupos de la primera etapa ; es decir, ya tienen las dos dosis los residentes y su personal y los sanitarios de primera línea. En estos momentos, continúa la vacunación de los sanitarios que no son de primera línea, mientras se vacuna a grandes dependientes y mayores de 80 años, cuya inmunización comenzó el 18 de febrero.

El 8 de marzo comenzó la vacunación de los cuerpos de seguridad y docentes.

Una vez terminen estos grupos, la Junta ha indicado que solo se vacunará bajo criterios de edad , siguiendo el plan de vacunación del Consejo Interterritorial. No obstante, todavía no se ha indicado una fecha para el inicio de este proceso.

Castilla y León

Número de personas vacunadas: Castilla y León ha administrado un total de 507.762 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, que supone el 90,0% del total de dosis recibidas.

Continúa la inmunización de las personas mayores de 80 años, así como de otros colectivos . Los sanitarios que ya habían recibido la primera dosis han completado también su pauta.

Comunidad Valenciana

Número de personas vacunadas: la Comunidad Valenciana ha administrado un total de 742.020 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 93,6% del total de dosis recibidas.

En la línea del plan establecido por Sanidad, la región valenciana continúa con la vacunación de las personas mayores de 80 años (los que tengan problemas de movilidad, a domicilio), así como la inmunización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas , y docentes y personal educativo .

En abril comenzará el plan de vacunación masiva de la autonomía. Mediante él, se espera vacunar a un ritmo de 400.000 dosis semanales. En los municipios con menos de 10.000 habitantes, la vacuna se administrará en las zonas anexas a los centros de salud y los espacios municipales que se establezcan para vacunar.

En los municipios con una población de hasta 50.000 habitantes, la vacuna se pondrá en locales municipales.

En las ciudades más grandes, como Valencia, Alicante, Castellón o Elche, la vacunación masiva se desarrollará, además de en centros sanitarios y hospitales de campaña contiguos a los principales hospitales, en cuatro grandes espacios : la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia), la Ciudad de la Luz (Alicante), el recinto ferial IFA en Elche y el Palau de Congressos de Castelló.

Extremadura

Número de personas vacunadas: Extremadura ha administrado un total de 209.542 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 93,5% del total de dosis recibidas.

Según el servicio de Salud de Extremadura, la vacunación de los mayores de 80 concluirá a " finales de marzo o principios de abril ".

Continúa la vacunación de otros grupos ajenos a los sanitarios de primera línea, es decir, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y docentes, entre otros.

La Rioja

Número de personas vacunadas: La Rioja ha administrado un total de 61.733 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, que supone el 96,3% del total de dosis recibidas.

El 22 de febrero comenzó la vacunación a mayores de 80 años . En total, son más de 21.000 riojanos pertenecientes a este grupo de edad los que están siendo citados.

La región también ha comenzado la vacunación de los cuerpos y fuerzas de seguridad , cuya campaña se alargará hasta más allá de marzo (y, con el retraso de la vacuna de AstraZeneca, previsiblemente todavía más). La semana del 8 de marzo empezó la vacunación del resto de grupos; es decir, los docentes y personal de centros educativos, que son cerca de 6.500 en el territorio.

Murcia

Número de personas vacunadas: Murcia ha administrado un total de 227.530 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 86,2% del total de dosis recibidas.

La región murciana ha concluido con la primera fase de su calendario de vacunación, en la que se ha vacunado a los residentes y el personal de dichos centros.

Los profesionales del Servicio Murciano de Salud, así como los profesionales de hospitales privados, continúan en el proceso de recibir la segunda dosis .

El 15 de febrero comenzó la vacunación de grandes dependientes, que siguen recibiendo su primera dosis. Este es el caso también de las personas mayores de 80 años, que continuarán con su inmunización en marzo.

La Consejería de Salud vacuna también a los docentes y personal de educación infantil, especial, primaria y secundaria. La previsión era finalizar con ellos alrededor del 21 de marzo, fecha que se ha visto retrasada.

Salud prevé vacunar a los que tienen entre 70 y 79 años en abril.

Navarra

Número de personas vacunadas: Navarra ha administrado un total de 114.802 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 92,5% del total de dosis recibidas.

El 2 de marzo comenzó la vacunación a los mayores de 80 años . Concretamente, de acuerdo con el Ejecutivo Navarro, se han administrado vacunas a cerca de 3.400 personas mayores de 90 años que viven en Pamplona e Iruña. En el ámbito rural han recibido la inyección los que superen los 80 años.

La inmunización masiva de la población mayor de edad, con vacunas de ARN mensajero, se llevará a cabo en dos grandes fases : marzo (con remesas de dosis más limitadas) y a partir de abril, con la llegada de más suministros, indica el Gobierno navarro.

País Vasco