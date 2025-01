El PP evita defender su infame tuit sobre las ayudas de Gaza y la DANA, pero tampoco rectifica

Nadie en el Partido Popular ha rectificado este viernes el lamentable mensaje que el partido compartió la víspera en sus redes sociales, en el que aseveraba que "si pides la ayuda en árabe llega antes". Comparaba así las ayudas estatales por la DANA con las que el Gobierno ha anunciado para la Franja de Gaza, devastada tras 15 meses de masacre en los que Israel ha matado a más de 46.700 personas.

Un tuit con tufo xenófobo que, sin embargo, nadie se ha atrevido tampoco a defender, con una excepción: el president valenciano, Carlos Mazón, que se ha jactado incluso de su contenido.

El dirigente autonómico, que el jueves fue el primero en lanzar este despreciable chascarrillo -dio la "enhorabuena" al pueblo gazatí a la vez que aseguraba que la Comunitat Valenciana recibiría "cero ayudas" del Gobierno, cosa que no es cierta-, ha defendido este viernes que "la opinión del PP ayer era exactamente esta, que es la que reflejó en todas sus redes".

No solo fue la cuenta oficial del PP, sino que también la de Nuevas Generaciones se pronunció así: "Gaza, municipio de la provincia de Valencia", rezaba su mensaje. Sin embargo, al ser preguntada este viernes por laSexta, Cuca Gamarra ha evitado pronunciarse. "Aquí lo que me importa a mí es dónde están las ayudas para Valencia y para los valencianos", se ha limitado a señalar la secretaria general del partido. Pese a las repreguntas de los medios, Gamarra ha evitado calificar esos mensajes.

Así, desde la dirección del PP no se mojan, pero tampoco rectifican una barbaridad que de momento no han borrado de su cuenta de Twitter. Desde el Gobierno, entretanto, son tajantes. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aseverado que "esto es tremendo". "Hacía muchos años que no se atrevían a dar un paso en este sentido, como es el de la xenofobia, el racismo", ha denunciado.

Una retórica que recuerda mucha al discurso de la ultraderecha con respecto a la migración, muy similar al que lanzaba Santiago Abascal en 2019 para intentar hacer ver que las ayudas al alquiler solo las reciben personas migrantes, leyendo una lista de apellidos que le sonaban extranjeros, cuando se acabó demostrando que casi todos eran de españoles nacidos en nuestro país.

Por eso, desde el Ejecutivo dejan caer que no les extraña que su contenido haya levantado ampollas en el propio PP. "Incluso algunos dirigentes del propio PP toman distancia de ese discurso ultra, extremista, xenófobo", ha aseverado este viernes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, después de que el portavoz 'popular', Borja Sémper, reconociera que "no es necesario entrar en comparaciones" entre Gaza y la DANA.