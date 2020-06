La alopecia androgénica es la pérdida prematura y anormal del pelo del cuero cabelludo y es uno de los problemas crónicos más comunes diagnosticado por los dermatólogos en todo el mundo.

Se caracteriza por la pérdida progresiva del pelo, con una disminución gradual del diámetro, la longitud y la pigmentación, especialmente en el cuero cabelludo.

Ahora, un equipo de médicos del Hospital Ramón y Cajal ha participado junto a un grupo de investigadores de Estados Unidos en una investigación que sugiere que la mayor sensibilidad a los andrógenos podría agravar de los síntomas de coronavirus.

En un informe preliminar publicado en la revista Journal of the American Academy of Dermatology, los investigadores apuntan que el incremento de la cantidad de andrógenos predispondrían a una mayor entrada de los virus en las células pulmonares.

El estudio se llevó a cabo en tres hospitales españoles haciendo un seguimiento a 175 pacientes -122 hombres y 53 mujeres- entre el 23 de marzo y el 12 de abril. Por lo que dado el tamaño de la muestra, no son resultados concluyentes.

Igualmente, cabe destacar que durante la investigación la edad de los pacientes, que es uno de los factores de riesgo de la enfermedad, no se tuvo en cuenta.

Sin embargo, de confirmarse esta hipótesis, los antiandrógenos podrían ser útiles como tratamiento para el coronavirus en pacientes graves.

Esta misma semana, otro estudio español, apuntaba a la melatotina -hormona que regula nuestro sueño, crecimiento- como posible prevención y cura contra la Covid-19. Según investigadores de una empresa bioltecnológica de Granada, podría ser efectiva para combartir el coronavirus gracias a su alto efecto antinflamatorio y antoixidante.

De hecho, estiman que su efecto sería similar al generado por los corticoides como la dexametasona, pero en este caso no bajarían las defensas.