Allá por donde camines, en Cataluña, si levantas la vista casi con toda probabilidad verás una bandera. Y aunque la mayoría son bastante similares, no todas son iguales. En lo que sí coincidirán la gran mayoría es que no serán banderas españolas. La 'senyera' es la bandera oficial catalana, una bandera con fondo amarillo y cuatro fajas horizontales de color rojo. Sin embargo, en manifestaciones de carácter independentista o en celebraciones como la Diada de Cataluña, que se celebra cada año el 11 de septiembre, la más frecuente lleva añadido un triángulo en el lateral izquierdo, con una estrella en su interior. Algunas veces, la estrella es blanca sobre fondo azul; otras, roja sobre fondo amarillo. Pero estas ya no son 'senyeras', ya son otra cosa.

A este tipo de banderas se las conoce como esteladas (que significa 'estrellada' en castellano), precisamente por la presencia de esa 'estela'. Ninguna estelada es oficial, aunque su uso es común, y la clásica (la de color azul) es objeto de polémica cada cierto tiempo. En 2016, la delegación de Gobierno de Madrid impidió la presencia de esteladas en el ya demolido estadio Vicente Calderón, que albergaba la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Sevilla. Aunque hubo dudas incluso dentro del Partido Popular, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó años después la prohibición en virtud de la Ley del Deporte, pese a que algunos abogados recordaban que no era "expresamente" ilegal.

La senyera, la bandera oficial catalana

Oficialmente, la bandera de Cataluña es la amarilla con cuatro fajas rojas. Este emblema aparece ya en un sello de Ramón Berenguer IV en el año 1150, aunque su origen mitológico, según la Generalitat, se vincula también a Guifré, el Pelós (Wifredo, el Velloso), conde de Urgel, de la Cerdaña, de Barcelona, de Girona y de Osona, en el siglo IX. En aquella época, Carlos II de Francia, conocido como Carlos, el Calvo, habría untado sus dedos en la sangre de Guifré tras una batalla y dibujado las cuatro barras rojas sobre su escudo dorado. Este fue el distintivo de los condes de Barcelona. El estatuto de autonomía de Cataluña, de 1979, fue el que institucionalizó la 'senyera' como bandera oficial de la comunidad, la única que puede ondear en edificios gubernamentales.