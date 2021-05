La Comunidad de Madrid prorrogará las medidas que se amparan en el estado de alarma hasta que este decaiga, el próximo domingo, 9 de mayo. Hasta entonces, El Gobierno de la Comunidad ha decidido que continúe en vigor el toque de queda desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas. A las 23:00 horas también tendrán que cerrar establecimientos hosteleros, que tienen prohibido recibir nuevos clientes a partir de las 22:00 horas.

En esos mismos locales siguen impuestas las limitaciones de aforo y relativas al número máximo de personas reunidas. En el interior sólo podrán juntarse cuatro personas como máximo, mientras que en el exterior podrán hacerlo hasta seis. De igual forma, se mantiene la prohibición de reuniones en espacios de carácter privado y domicilios entre personas no convivientes.

Unida a estas normas está cierre perimetral de numerosas varias zonas básicas de salud y municipios distribuidos por toda la región. Es decir, que no se podrá ni salir de estos lugares salvo motivos debidamente justificados. En este sentido, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha querido recordar que la pertenencia o no a una zona con medidas restrictivas de la movilidad depende del domicilio de cada ciudadano, no del centro de salud donde tiene asignado su médico.

Así, está previsto que hasta las 00:00 horas de este domingo, 9 de mayo, continúen las restricciones a la movilidad en los siguientes puntos:

Zonas básicas de salud de Madrid Capital

Barajas (Barajas)

Chopera (Arganzuela)

Villa de Vallecas (Villa de Vallecas)

Vicente Muzas, Silvano (Hortaleza)

Castelló (Salamanca)

Daroca, Gandhi (Ciudad Lineal)

General Fanjul (La LAtina)

Majadahonda (Majadahonda)

Alcalde Bartolomé González y La Princesa (Móstoles)

Margaritas y Las Ciudades (Getafe)

Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes)

Las Rozas (Las Rozas)

Municipios

Manzanares el Real

San Agustín de Guadalix

Mapa de las zonas afectadas por el cierre

Recuerda que si tienes dudas o quieres conocer con mayor precisión qué zonas se ven actualmente afectadas por el cierre perimetral en Madrid -por ejemplo, si tu casa o tu lugar de trabajo se encuentran dentro de los límites de la movilidad- puedes consultar este mapa en el que, como verás, las zonas delimitadas aparecen marcadas en rojo.

Con esta herramienta puedes buscar además el nombre de una calle concreta para certificar si esta se encuentra en una zona cerrada perimetralmente o, por si por el contrario, no se ve afectada por las restricciones en zonas básicas de salud o municipios.