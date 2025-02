¿Esquiva a Cataluña y Euskadi el reparto de menores migrantes pactado por el Gobierno y Canarias?: esto es lo que sabe

El texto para el reparto puntual de 4.400 menores migrantes desde Canarias y Ceuta en el que trabaja el Gobierno central y Canarias contará con "prácticamente los mismos" criterios acordados con las comunidades en la sectorial de 2022, aunque con algunas correcciones. Todavía desconocidos el Partido Popular (PP) ya da por hecho que Cataluña y País Vasco quedan exentos de la obligación, algo que ya han negado a laSexta tanto el Ministerio de Infancia, que dirige Sira Rego, como el mismo Gobierno central.

Tras reunirse este jueves con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar estos criterios para el reparto único de 4.000 jóvenes desde Canarias y 400 desde Ceuta para aliviar los recursos de estos territorios, que en el caso de las islas atienden a más de 5.800 menores, la ministra insistió en que los criterios de reparto son "muy similares" a los acordados por unanimidad con todas las comunidades autónomas en la sectorial de hace ya tres años. De hecho, este viernes han insistido a laSexta que son "prácticamente iguales".

¿Cuáles son los criterios para el reparto de menores migrantes aprobados en 2022?

En concreto, en esta ocasión se tuvieron en cuenta la población, su dispersión, la renta per cápita, el desempleo, así como el esfuerzo realizado en acogidas previas. En esa línea, Rego explicó que se trata de hacer un análisis "lo más científico posible" de la situación, al tiempo que subrayó la importancia de tener en cuenta el esfuerzo realizado hasta ahora por las comunidades autónomas en el sistema de acogida, ya que el actual es "bastante asimétrico a nivel territorial".

¿Se queda alguna región fuera?

Algo que no excluye a Cataluña y País Vasco, lo cual ya ha sido duramente criticado por el Partido Popular (PP) y Vox al dar por hecho este aspecto. Si bien tanto el Ministerio como Moncloa ya lo han negado de forma tajante. Eso sí, las fuentes del Gobierno explican que "no es que se excluya" sino que "de aplicarse los criterios que se han establecido en el acuerdo, Cataluña y País Vasco ya estarían cumpliendo con las cifras de acogida que les corresponden": "Cataluña y Euskadi ya han hecho previamente el esfuerzo (...) ya han cumplido con el reparto de manera solidaria".

¿Qué falta?: una fórmula matemática y los flecos económicos

Desde el Ministerio niegan poder precisar a qué territorios les corresponderá acoger más niños y a cuáles menos de los 4.400 jóvenes con esta propuesta, ya que, recuerdan, la fórmula no está cerrada y falta por detallar cómo se ponderará cada factor. En esa línea, desde la cartera de Infancia apuntan a laSexta que "se trata de una fórmula matemática que se va a aplicar a todos los territorios". Eso sí, también faltan por cerrar "los flecos económicos" ante la intención del Gobierno central de dotar financieramente este plan "de manera suficiente".

Una visión humanitaria para evitar "traumas"

Por su parte, Clavijo ha pedido no perder de vista que este "no es un problema territorial ni político", sino que es "un drama humanitario" y lo más importante es respetar los derechos del menor. Ha puesto como ejemplo que, más allá de los criterios que se pacten, hay otros factores que serán tenidos en cuenta durante la aplicación de este plan, como que los niños más pequeños no sean trasladados para no someterles a un segundo desarraigo y "otro trauma".

Una solución puntual con carácter legal

Aunque por el momento se trata de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio y el Gobierno canario para un reparto "puntual", está previsto que se convierta en un texto legal. Un aspecto que obligará a que el texto deba ser sometido a un trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, es decir, necesitará de un apoyo suficiente por parte de las fuerzas parlamentarias, entre las que están PNV y Junts. Si bien, la ministra ha adelantado este viernes que todavía se estudia "la forma jurídica más adecuada". Además, insiste en que lo ideal sería la reforma de la Ley de Extranjería.