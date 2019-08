Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, asegura que no teme ser imputada por el caso Púnica, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción cifra en 25 millones de euros el dinero público que habría sido desviado por el PP durante su legislatura.

Durante la primera aparición pública de Aguirre después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese su imputación por presunta financiación ilegal del PP, junto con la de los expresidentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes e Ignacio Gonzalez, la también expresidenta madrileña ha sido preguntada por el caso.

Tras afirmar que desconoce el informe de la Fiscalía que pide su imputación, Aguirre se ha mostrado con el ánimo de colaborar con la Justicia: "Como no conozco el informe, no puedo comentar nada. Estoy a disposición de la Justicia y como no he hecho nada irregular ni ilegal pueden investigar lo que quieran", ha defendido.

Así, en el acto de investidura de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad, y mientras estaba sentada entre Ángel Garrido y Alberto Ruiz-Gallardón, Aguirre ha mantenido que no teme en absoluto su imputación en la trama Púnica.