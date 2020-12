España comenzará a vacunar a la población de alto riesgo y sanitarios entre el 27 y el 29 de diciembre y todas las Comunidades Autónomas comenzarán al mismo tiempo, según han indicado este jueves fuentes del Ministerio de Sanidad.

El objetivo es que en agosto, en apenas ocho meses, el 60% de la población esté vacunada, aunque todavía se desconoce el número de dosis que llegarán, pero confirman que el reparto será equitativo. "Estamos preparados para esas fechas", aseguran.

Las mismas fuentes reconocen que aún no saben la fecha en que llegará la vacuna, pero que la distribución una vez se autorice se producirá en los puntos establecidos por cada país. Los españoles no se revelarán por motivos de seguridad.

Distribución controlada

La distribución se va a llevar a cabo por agentes autorizados y debidamente asegurados, que llevarán las dosis de la vacuna de Pfizer -conservadas a 80 grados bajo cero- a unos cincuenta puntos de entrega, desde donde se distribuirán a los 13.000 puntos de vacunación establecidos por el Gobierno.

La vacuna será voluntaria y sí se vacunará a gente con anticuerpos, aunque en fases posteriores, de acuerdo con los criterios de vacunación establecidos por el Ejecutivo.

No habrán de pasar 21 días entre vacunas

Sobre su almacenaje, estas fuentes del departamento de Salvador Illa aseveran que el almacenaje de la vacuna no va a resultar ningún problema ya que no va a dar tiempo a guardar todas las que lleguen porque se van a inocular. Ya hay personal sanitario en formación para la administración de estas dosis. La vacuna de Pfizer requiere de dos pinchazos, aunque no será necesario que pasen 21 días entre cada uno de ellos para que resulte efectiva.

Al respecto de las reacciones adversas que han experimentado algunos de los vacunados en Reino Unido y Estados Unidos, desde Sanidad han asegurado que se van a estudiar estos posibles efectos secundarios. Recomiendan prudencia y explican que aparecerán, como con cualquier medicamento, aunque no desaconsejan que los pacientes con inmunodepresión se vacunen. Con respecto a los alérgicos, estas fuentes aseveran que no hay señales para contraindicar la inmunización ya que va a haber mucha vigilancia.

En la línea de Europa

La presidenta de la Comisión Europea ha puesto fecha al inicio de la vacunación en Europa. Los días 27, 28 y 29 de diciembre, según ha anunciado Ursula Von der Leyen en Twitter: "Protegemos a nuestros ciudadanos juntos".

El ministro de Sanidad ya apuntaba este miércoles, tras la Interterritorial de Salud, que en la próxima semana podría autorizarse la de Pfizer. La Agencia Europea del Medicamento se reúne el 21 de diciembre para evaluar la vacuna y previsiblemente la aprobará como muy tarde el 23.

Salvador Illa ha asegurado que "no se va a sacrificar ni un ápice de seguridad". "Nuestro país se ha puesto a trabajar en esto desde septiembre y España está preparada para empezar a la vacunación en cuanto tengamos las dosis", aseguraba.

Pedro Sánchez ya había expresado su deseo de que la fecha de inicio de vacunación fuera acordada en toda Europa. "Tomaremos decisiones de acuerdo con Europa", decía el ministro, que ha insistido en que la vacunación "es un paso muy importante, pero es el principio del fin, no es el fin". Por ello, ha apelado a seguir "tomándose en serio las medidas. Algunas medidas son duras pero seguirán siendo necesarias".