El escándalo Bárcenas copa las portadas de los medios internacionales

En estas fechas, España suele ser noticia en el mundo por fiestas como los Sanfermines. Pero ahora, la noticia más destacada para los medios internacionales son: 'los papeles de Bárcenas'. La prestigiosa BBC se hace eco de cómo los documentos implican presuntamente en el cobro de sobresueldos a Mariano Rajoy.

Euronews afirma que los españoles, cansados, le dicen a Mariano Rajoy que se vaya a casa. Contra las cuerdas, así sitúa la prensa alemana a Rajoy; mientras en Francia, la histórica cabecera 'Le Monde' defiende que el Gobierno de Rajoy peligra.



Desde Latinoamérica también nos miran con atención. La televisión venezolana abre su informativo con las protestas que piden la dimisión del presidente español. La prensa estadounidense califica de escándalo mayúsculo, las revelaciones del extesorero.

'The Wall Street Journal' va más allá y asegura que este verano, a pesar de la desastrosa situación económica de Portugal y Grecia, será España quien caldeé los mercados internacionales. Nuevos documentos que sorprenden al mundo; no más que el silencio del Partido Popular que aún no ha abierto la boca.