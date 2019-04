"Es la puesta de largo de Ruiz-Huerta, un evento para las jóvenes de consagración como señoritas"; el ataque del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid

La moción, es contra Cifuentes, pero a la entrada le quitaba importancia: "Quieren el espectáculo".

Hablaba a la prensa a su llegada, pero dentro nada. Como si no fuera con ella, se ha dedicado a charlar con sus compañeros, mirar el teléfono, o a ordenar sus cosas, e incluso, cuando se lo han reprochado ha seguido a lo suyo. "Señora Cifuentes, me estoy dirigiendo a usted, le rogaría que me mirara por una vez", le ha dicho Lorena Ruiz-Huerta.

Sí ha hablado el portavoz del PP, Ángel Garrido, que calificaba así la moción: "Puesta de largo de la señora Ruiz-Huerta". Expresión que, dice, uso Espinar, pero él se ha recreado en la definición machista.

"Es un evento muy especial para las jóvenes, significa la entrada en sociedad y la consagración como señorita", ha afirmado el portavoz popular.

"El que ha hecho la puesta de largo ha sido usted con su rosario de prejuicios machistas", ha contestado Ruiz-Huerta. No sólo ha atacado a la candidata a la moción, aprovechando que estaban como invitados ha tenido para todos: "Poeta Monedero, el becario Errejón y el líder supremo han estado ahí, pero se ha debido quedar un olor a piña colada y palmera que no hay quien lo aguante; han estado en Venezuela casi más veces que en Madrid".

Ha tirado de clásico con Venezuela, pero se ha actualizado también: "Así tiene las piernas con ese espatarre".

Una demostración de sentido del humor para Cifuentes, que ha dicho que se ha tratado de "una fina ironía que quizá no todo el mundo entienda". Acusaban a Podemos de haber montado un circo.

Por su parte, Pablo Iglesias ha dicho que "el circo es ver a un expresidente de la Comunidad de Madrid en la cárcel, el circo de Moix con una cuenta en un paraíso fiscal". El circo, dicen, lo ha montado el PP con la corrupción.