El líder de Más País y diputado en el Congreso, Inigo Errejón, ha recordado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la derogación de la reforma laboral, que "esto es un compromiso gracias al cual el señor Sánchez fue elegido, investido presidente, no es un compromiso de la coalición, es con el Congreso de los Diputados, y lo tiene que cumplir" y afirmar sobre las discrepancias públicas entre los partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que "estamos de acuerdo con la ministra de Trabajo (Yolanda Díaz), que ha hecho una buena tarea estos meses".

La exigencia sobre la demolición de la reforma laboral la ha desligado del apoyo de este partido a los Presupuestos Generales del Estado al argumentar que "va por un carril diferente" y abogar seguidamente por "cuidar" al Gobierno "estando como está" tras esgrimir que "solo Pablo Casado está interesado en hablar de elecciones" e instar al Gobierno a ignorar "las cuentas electorales" y centrarse en "las cuentas de las familias españolas".

En una atención a los medios de comunicación, junto a la coordinadora general de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, con motivo de su asistencia a la II Asamblea de Más País Andalucía en Sevilla, Errejón ha calificado de "polémica enrevesada" la discusión en el seno del Gobierno sobre el alcance de la reforma laboral y los ejecutores de su cambio al reclamar que las miradas se dirijan a acabar con la reforma laboral que diseñó el PP por cuanto ha atribuido a ésta que "se hizo para triturar los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva y poder tener convenios", así como ha descrito un segundo efecto como que "hizo a los trabajadores más pobres y en condiciones de miedo y precariedad".

Con estos antecedentes, Errejón ha exigido que la reforma laboral del PP "debe ser derogada y sustituida por el retorno del derecho a tener derechos en los centros de trabajo". "No entendemos las especulaciones al respecto", ha proseguido afirmando el parlamentario de Más País, quien ha puesto tareas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras considerar que le corresponde a éste "ser claro" para afirmar "si va a derogar la reforma laboral, si o no" y advertir, sobre la posición de Sánchez en la polémica abierta entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, que "el presidente del Gobierno no es un árbitro, es el máximo responsable del Gobierno".

Le preguntamos si va a derogar la reforma laboral que tritura los derechos de los trabajadores o si va a seguir mareando la perdiz"

"Le pedimos que sea muy claro si va a derogar la reforma laboral que tritura los derechos de los trabajadores o si va a seguir mareando la perdiz", ha reclamado Errejón. En su consideración del papel desempeñado por la ministra de Trabajo, Errejón ha lamentado que "no entendemos que se empiece con este baile de sillas" por esgrimir que a su partido "más que las sillas, nos importan los contenidos" y desgranar seguidamente aspectos lesivos del marco laboral en vigor como si "te van a seguir despidiendo estando de baja por enfermedad; si el convenio de empresa va a seguir prevaleciendo por encima del sector, o cuando caduquen los convenios los trabajadores estarán desprotegidos o tendrán un convenio que les proteja".

"La discusión es de contenidos, no de personas, no nos vamos a dejar enredar por las personas o las sillas", ha proclamado Iñigo Errejón, quien ha insistido en señalar que esta diatriba en el seno del Gobierno "la resuelve el presidente del Gobierno, que tiene que aclarar si va derogar la reforma laboral" tras volver a poner encima de la mesa que "fue investido con el compromiso explícito de derogar la reforma laboral, que firmó también con nosotros, no por nosotros, si no por acabar con la precariedad de los trabajadores". "No hay nada peor para un Gobierno progresista que decepcionar a sus propios votantes", ha remachado el diputado de Más País.

"No mirar las encuestas, sino las cuentas de las familias"

Cuestionado por las declaraciones del expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, acerca de que Yolanda Díaz sea más peligrosa que Pablo Iglesias, Errejón ha apuntado el escenario económico actual para señalar que "la luz está disparada, los precios de la gasolina están disparados, la espiral inflacionaria se está comiendo los salarios, las cuentas no dan", por lo que ha blandido que "un Gobierno progresista no mira las encuestas, mira las cuentas de las familias".

Errejón ha advertido que "quedan dos años de legislatura, queda la mitad de la legislatura", periodo de tiempo que ha instado "a aprovechar" por considerar que "no se está en el Gobierno para pensar cómo volver a estar en el Gobierno en la siguiente legislatura, se está en el Gobierno para cambiar la vida de la gente". El diputado de Más País ha exigido consecuentemente al Gobierno que "atienda los deberes fundamentales" de la población española, entre los que ha situado "llegar con el sueldo a final de mes, irse de casa, tener un alquiler en su barrio, poner la lavadora cuando lo necesita". "Eso son las cuentas", se ha reafirmado Errejón.

Errejón ha trasladado exigencias de su partido para la negociación de los Presupuestos del Estado que "no sorprenden a nadie porque forman parte de nuestro ADN" y entre las que ha incluido pasar de "una media de seis psicólogos públicos por cada 100.000 habitantes, cuando en Europa la media es de 18, tres veces más, queremos llegar a esa media para que no sea un lujo y sea una derecho de la cartera de la sanidad pública", además de que "sea más valiente con medidas ecológicas que son una forma de generar empleo", entre las que ha enumerado habilitar el desplazamiento a través de trenes nocturnos en lugar de aviones "allí donde se pueda" o crear "una renta climática, y una apuesta por el autoconsumo y cooperativas de consumo eléctrico".