Íñigo Errejón no ve motivos para aplicar el artículo 155 en Cataluña pero sostiene que, si Pedro Sánchez lo hiciese estando en funciones, tal y como ha advertido el líder socialista, no dejaría de pactar con él para formar gobierno. "No le acompañaríamos en esa decisión", ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha matizado que "no habría que hipotecar un gobierno progresista por esa decisión".

El líder de Más País y candidato a las elecciones del 10 de noviembre ha defendido su salto a la política nacional "porque hace falta". "Si la llave la vuelven a tener exclusivamente los mismos, puede volver a suceder lo mismo; tiene que haber una opción diferente para que pase algo diferente", ha indicado.

En este sentido, ha criticado que "los líderes culpables del bloqueo inician esta campaña sin un gramo de autocrítica" y ha apostado por "no perder la campaña en una campaña de reproches". "Hay que anteponer los intereses del país a los intereses de las siglas", ha dicho Errejón, que ha advertido de que "si la derecha sumara, la derecha siempre se entiende".

Por ello, ha dicho, no aspira a un "acuerdo perfecto", ya que esto, a su juicio, "es el mejor camino para que no salga ningún acuerdo". Así, aunque ha reconocido lleva que sin conversar con Pablo Iglesias "un tiempo largo", ha llamado a no infantilizar la política, porque "para llegar a un acuerdo no hace falta irte de cañas con todo el mundo".

No obstante, Errejón ha adelantado que no apoyará a Sánchez si decide pactar con Ciudadanos. "Prefiero otro gobierno para mi país", ha manifestado, "si Pedro Sánchez quiere buscar la abstención o algún acuerdo con Casado y con Rivera, está en su derecho, pero no va a contar con nosotros".