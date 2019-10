Entrevista al presidente del Gobierno en funciones en el segundo aniversario del 1-O. Pedro Sánchez apunta que el Ejecutivo "no quiere exagerar" la crisis en Cataluña y señala que "el problema allí no es la independencia es la convivencia".

"El problema en Cataluña no es la independencia, es la convivencia", ha apuntado

"Sistemáticamente la mayoría en Cataluña ha dicho que no quiere la independencia. Es importante que el independentismo reconozca su minoría y abra el diálogo con la parte no independentista", ha señalado.

Preguntado sobre la aplicación del 155, el presidente señala que un Ejecutivo en funciones tiene las capacidades más mermadas, pero apunta que "el artículo 155 se puede aplicar sin ningún problema" desde el punto de vista de la constitucionalidad y la legalidad. "No quiero llegar a ese extremo, espero no verme obligado a ello", ha matizado.

"El artículo 155 se puede aplicar sin ningún problema si llegara el momento", ha señalado Sánchez

En su entrevista en la Cadena Ser, Sánchez afirma que el Gobierno "tiene las cosas claras" y explica que "la fórmula para solucionar la situación en Cataluña tiene tres principios: la firmeza democrática, la unidad de todos los partidos políticos y la proporcionalidad". "Hay que defender la Constitución española y el Estatuto de Cataluña", añade.

Sánchez critica que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no condene cualquier indicio de violencia y arremeta contra las actuaciones del poder judicial y las fuerzas del seguridad del Estado.

"Nosotros no amenazamos, pero sí advertimos. Vamos a permanecer muy atentos. Pido a los independentistas que no jueguen con fuego, que no miren para otro lado ante la violencia", ha señalado.

Tras la dimisión del director general de los Mossos, el presidente en funciones ha querido mostrar su "plena confianza" en los Mossos d'Esquadra y ha reivindicado la independencia de los jueces tras la detención de los CDR.

Durante la entrevista, Pedro Sánchez ha señalado Cataluña como uno de los escollos que le impedía llegar a un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. "Para mí era muy importante no solo pensar en la investidura sino en la legislatura. Había suficientes elementos en común, pero otros en contradicción que eran muy difícil de sortear", ha añadido.

Sánchez critica que Rivera no le coja el teléfono

De cara a las elecciones del 10N, Sánchez se plantea una campaña "en positivo" y "sin reproches" y dice haber "pasado página" tras las negociaciones fallidas con Podemos.

Respecto al resto de formaciones, afirma que siempre ha intentado tener "las mejor de las relaciones" con el resto de políticos, como las tiene "con Iglesias y con Casado". No obstante, Sánchez ha criticado que Albert Rivera, líder de Ciudadanos, no le coja el teléfono y sólo se comunique con él por carta.

Sobre un posible riesgo de crisis económica en España, Sánchez apunta que "el riesgo existe" en nuestro país, en Europa y en el mundo.

La fecha de la exhumación de Franco

El presidente del Gobierno en funciones reconoce que tiene en la cabeza una fecha para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, aunque no ha querido hacerla pública.

Sánchez afirma que "se hará cuánto antes" y espera que sea "antes de que arranque la campaña electoral". "Lo tenemos todo y sólo falta pulir y afinar la fecha. Lo conocerán después de que el Consejo de Ministros concrete el día", ha añadido.