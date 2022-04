Mientras la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cree cada vez se está más cerca del fin de la mascarilla en interiores, Oriol Mitjà, investigador en enfermedades infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol, señala que en los próximos 12 meses llegará una nueva variante de coronavirus que "escapará mucho mejor de las vacunas".

Así lo expresó el epidemiólogo en una entrevista en el programa de TVE 'Cafè d'idees', donde señaló que la gravedad de esta nueva variante estaba todavía por determinar. Así, el experto cree que la pandemia no ha terminado: "No hemos de empezar a normalizar. El virus no se ha ido". Por ello, asegura que es importante continuar manteniendo las medidas preventivas de seguridad que se han ido eliminando en las últimas semanas.

En este sentido, Mitjà opina que es muy grave eliminar las cuarentenas, pues las personas contagiadas no deberían ir a trabajar. A esto lo llama el experto el "ABC de la Salud Pública".

Por otro lado, insiste en el esfuerzo que recae en la atención primaria. "A la atención primaria le supone un sobreesfuerzo tener que hacer la prueba a las personas leves, para después cuando sales positivo poderte prescribirte un aislamiento", asegura el experto, que agrega que la intención detrás estas medidas es liberar de COVID-19 los centros de primaria para dedicarlos a otros temas.

Además, Mijtà señala que la crisis de la pandemia está directamente relacionada con el cambio climático: "Tenemos que actuar en la protección del salto entre especies". Así, defiende que se tendría que dedicar recursos al encontrar nuevas herramientas para parar este virus, pero critica que no hay voluntad para llevarlo a cabo. "No queremos hacerlo para volver a la inercia de la normalidad", señala.