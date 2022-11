Jordi Évole le confiesa a Alfonso Guerra "el ridículo" que ha hecho para conseguir la entrevista con él

El presentador de Salvados le confiesa a Guerra que desde que empezó con "este programa siempre ha querido entrevistarle, desde hace ya 11 años". Pero el político asegura que no es "muy aficionado a esto de la televisión" porque "es un poco raro".

Tras esto, el presentador de Salvados explica que ha hecho "el ridículo por conseguir esta entrevista" y es que, Guerra y Aznar son los únicos que le han dicho 'no' tantas veces.

La teoría de Alfonso Guerra sobre los socialistas y comunistas que serían conservadores si no hubieran sido "expulsados" por el franquismo

Alfonso Guerra se sigue proclamando "descamisado", una realidad muy diferente para algunos políticos de su partido, según Jordi Évole. El exvicepresidente cree que hay "una explicación sociológica muy clara" para este fenómeno, y tiene relación con la "expulsión de la realidad social y política a todo el que no era franquista".

"Había gente que no quería comulgar con el franquismo y se iba a la oposición. En una situación democrática normal pertenecerían a las fuerzas políticas conservadoras modernas, pero se veían obligados a ir al comunismo o al socialismo, aunque no lo eran", explica.

Añade, además, que "Miguel Boyer hubiera sido un gran líder de la derecha, pero como no quería ser franquista, le expulsaron a la oposición", lo mismo que ocurrió con "Ramón Tamames", del Partido Comunista Español.

"En el PSOE presentamos de candidato a una cabra y gana la cabra": Alfonso Guerra repasa sus frases más polémicas

Jordi Évole le pregunta a Alfonso Guerra por la autoría de frases muy polémicas, como la de "en el PSOE presentamos de candidato a una cabra y gana la cabra". Una declaración que asegura haber dicho en "un momento de auge electoral": "Había gente que llegaban las elecciones y, sin más, decía 'dame la papeleta de la rosa'".

"El día que nos vayamos, a este país no lo va a reconocer ni la madre que lo parió", es otra de las declaraciones por las que le pregunta Évole. Una frase que Guerra sí recuerda haber dicho de manera "improvisada".

Tras esto, el presentador de Salvados asegura que ahora tendría "éxito en Twitter", a lo que el exvicepresidente contesta: "Siempre me lo dicen, pero no me interesan las redes sociales. Es un invento tan extraordinario para la comunicación, y se ha convertido en un pozo de insultos y de infamia que no me gusta".

Alfonso Guerra reivindica el patriotismo de izquierdas: "Los políticos en la Segunda República amaban a España"

El exvicepresidente explica que su preocupación actual es que "España está en riesgo de autodisolución. Hay grupos políticos que quiere, como llaman ellos, desconectar, fragmentar, quitarle una parte a España, por eso lo he puesto".

Además, analiza la diferencia entre el uso del concepto de España por parte de los políticos de izquierdas actuales y los de épocas anteriores: "Los políticos de izquierda en la Segunda República amaban a España, la llevaban en la voz. Hoy no hay ni uno que salga a decirlo a una tribuna. Los que no se atreven a hablar de ello son una izquierda boba".

El (no) palo de Alfonso Guerra a Pedro Sánchez por no convocar elecciones tras la moción de censura

Guerra reconoce en su libro 'España en la que creo', sobre la defensa de la Constitución, que Pedro Sánchez debería haber convocado elecciones tras ganar la moción de censura a Marino Rajoy: "No le doy un palo. Digo que lo dijo y no lo ha hecho y eso no es dar un palo, es decir la verdad".

Sobre el presidente del Gobierno, Alfonso Guerra ha asegurado que no tiene por qué no caerle bien: "Es un chico joven, con muchas habilidades; ahora, dijo: " dimita y retiro la moción porque solo quiero que usted dimita, después voy a convocar elecciones" y no lo ha hecho, ¿no lo puedo decir?".

El exvicepresidente del Gobierno ha evitado responder afirmativamente a la pregunta sobre si votará a Pedro Sánchez en las próximas elecciones, que tendrán lugar el 28 de abril: "No sé si se va a presentar", pero sí ha sido contundente afirmando que votará al Partido Socialista: "Yo nunca votaré a otro partido".

La crítica de Alfonso Guerra a la política actual: "Hay que legislar los miligramos de mercurio que de una lata de conserva"

Évole se dirige al exdiptuado para preguntarle sobre su paso por el Congreso: "¿Usted ha visto cambiar mucho al diputado que entró a finales de los 70 y salió en 2010?", a lo que el político no ha dudado en responder afirmativamente: "Muchísimo. Hoy hay que legislar sobre cosas insólitas para un político que tiene una idea de la política romántica"

El exvicepresidente incluso ha ejemplificado el por qué de tanto cambio en la vida política: "Hay que legislar los miligramos de mercurio que puede haber en una lata de conservas. Hay que discutir, que votar... Eso ha cambiado muchísimo".

La anécdota de Alfonso Guerra para explicar por qué no está en el Consejo de alguna compañía eléctrica

Guerra ha negado que nadie le ofreciera encargarse de un Consejo de Administración de una compañía eléctrica: "Primero no quiero y lo segundo es que ni me lo proponen".

El exdiputado se ha atrevido incluso a ejemplificar con una anécdota por qué no está en el consejo de ninguna compañía: "Un político de la derecha, razonable, me dijo "entre tu y yo no hay diferencias, somos iguales", y le dije "no, cuando tu salgas de este puesto seguramente te ofrecerán alguna empresa a mí no"".

Alfonso Guerra alerta sobre el futuro de España: "Cuando sólo quedan extremistas un dictador para la fiesta"

Alfonso Guerra asegura que lleva advirtiendo "un tiempo" sobre que "el incremento de la desigualdad trae al extremismo, trae a los nacionalistas" y asegura que "cuando los grupos constitucionalistas se dedican a mimar a los extremistas puede ocurrir una tragedia. "Si sigue esto de que sólo queden extremistas, al final un dictador para la fiesta".

Además, Jordi Évole le pregunta "qué cree que ha hecho mal Susana Díaz para perder la Junta".

"En términos democráticos no se pierden los Gobiernos, sino que los Gobiernos los eligen las naciones. Ella ha ganado las elecciones y otros grupos políticos se han unido. En Andalucía la campaña era unipersonal, sólo la hacía ella, y yo se lo advertía", explica el exvicepresidente.

La opinión de Alfonso Guerra sobre el juicio del 'procés': "Los independentistas catalanes dieron un golpe de Estado"

Jordi Évole le muestra a Alfonso Guerra unas declaraciones en las que Felipe González decía que prefería que "los líderes políticos que han vulnerado la legalidad estén en la calle hasta que no sean condenados de manera firme".

El vicepresidente del Gobierno defiende que "la prisión provisional existe. En España hay más presos en provisional que con condenas y nadie levanta la voz por esos miles, sólo cuando se trata de políticos nacionalistas, ¿por qué? ¿qué pasa aquí? ¿que el político tiene cobertura especial?"

Asegura, además, que "está claro que hay un delito porque, según el artículo 92, puede haber referéndum consultivos que convoca el rey a petición del presidente del Gobierno y previa autorización del Congreso de los Diputados. Estos políticos han convocado dos referéndum por su cuenta sin atender a la Constitución. Además, han presumido de hacerlo".

Alfonso Guerra recuerda su relación con Felipe González y responde a quien la compara con Iñigo Errejón y Pablo Iglesias

La Fundación Felipe González ha publicado la carta que le envió el expresidente del Gobierno a Alfonso Guerra 12 días antes de que dejara de ser vicepresidente.

En la misiva se podía leer: "Querido Alfonso, siempre me he resistido a continuar sin ti algo que comenzamos juntos. En septiembre te dije que notaba una falta de comunicación contigo, esto me parece mas importante que cualquier otra consideración. El aislamiento por ello se ha hecho casi total. En cualquier caso, a lo que no estoy dispuesto es a traicionar mi confianza y mi amistad contigo, por eso no quiero ni puedo callar mi pensamiento".

"¿Es fantástico no?", señala Guerra, que ha asegurado, además, que la carta original la tiene él y esa es una transcripción, había presentado varia veces en la dimisión antes de la carta.

El socialista, que ha asegurado que su relación con Felipe González funcionó durante su vida política, ha negado que dicho vínculo se pareciese al que ahora protagonizan Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, tal y como comparó el escritor Manuel Vilas en Cadena Ser.