El PP se enreda en su incoherencia: "suscribe" a un papa León XIV que carga contra su política migratoria ultra

El contexto Este lunes, el pontífice defendió en el Congreso que "donde una persona es discriminada por su origen se vulnera gravemente el principio de igual dignidad de todos los seres humanos". Sin embargo, los 'populares' aseguran que la "prioridad nacional" pactada con Vox no afecta a los derechos básicos de los migrantes.

El Partido Popular (PP) ha respaldado el discurso del papa León XIV en el Congreso, quien criticó la criminalización de los migrantes, afirmando que la discriminación por origen vulnera la dignidad humana. Alfonso Fernández Mañueco, nuevo presidente de Castilla y León gracias a un acuerdo con Vox que prioriza el acceso nacional a servicios públicos, también suscribió las palabras del papa. Sin embargo, figuras del PP, como Isabel Díaz Ayuso, argumentan que las palabras del pontífice no se refieren a España, y defienden que la migración es un asunto de "volumen". Alberto Núñez Feijóo y otros líderes del PP subrayan su compromiso con la dignidad humana y aseguran que sus políticas no contradicen los derechos fundamentales. Ester Muñoz defiende que la "prioridad nacional" no discrimina por origen, y el PP no se siente aludido por las críticas del papa.

Suscribir un discurso que lleva implícita una crítica a sus propias políticas. Es lo que ha hecho el Partido Popular con la intervención del papa León XIV este lunes en el Congreso de los Diputados, en la que criticó la criminalización de los migrantes. "Allí donde una persona es discriminada por su origen se vulnera gravemente el principio de igual dignidad de todos los seres humanos", afirmó el pontífice en la Cámara Baja.

Este martes, Alfonso Fernández Mañueco ha sido investigo como presidente de Castilla y León gracias al acuerdo alcanzado con Vox en el que se establece la "prioridad nacional" para el acceso a prestaciones y servicios públicos. Sin embargo, apenas un par de minutos antes de defender este pacto en el hemiciclo, Mañueco ha asegurado ante el micrófono de laSexta que suscribe "de la A a la Z" las palabras de León XIV.

No obstante, hay dirigentes del PP que no ven ninguna contradicción entre su postura y el discurso del papa. La más activa en defenderlo ha sido Isabel Díaz Ayuso, que sostiene que, durante su discurso en el Congreso, el papa "no hablaba para los españoles". Además, la presidenta madrileña sostiene que la cuestión de la migración no es tanto una cuestión de dignidad, sino "de volumen". "Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica, llega un momento que es una cuestión de números", ha asegurado este martes en una entrevista en Antena 3.

Por ello, asegura Ayuso, la cuestión migratoria pone en peligro a España: "Esta España que no han dado nuestros padres y nuestros abuelos no se puede destrozar porque hay gobiernos insensatos como el de España, que está provocando movimientos masivos".

Una opinión que va en la línea de la del presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que nada más terminar la intervención del pontífice suscribió "de la A a la Z" sus palabras, exactamente igual que hace ahora Mañueco. Para ello, el líder de la oposición hizo especial énfasis en la defensa de "la dignidad de la persona, de la familia, de la libertad religiosa" efectuada por León XIV. Un "humanismo" que también puso en valor el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, que aseguró que su partido respalda "la dignidad de del ser humano y que las personas migrantes merecen ser tratadas con dignidad".

"No nos sentimos interpelados por el papa"

Precisamente esa perspectiva de la "dignidad del migrante" es la que ha utilizado 24 horas después Ester Muñoz para justificar que las palabras del papa no tienen relación alguna con la políticas xenófobas impulsadas por sus gobiernos autonómicos. "Habló de que no se puede discriminar a nadie por su raza o por su origen, y ningún acuerdo que haya firmado el PP contravendría estos derechos fundamentales", ha argumentado la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso.

"La prioridad nacional no es discriminatoria por el origen, porque el concepto de prioridad nacional está ligado al arraigo en el territorio", ha apuntado Muñoz, defendiendo que la pérdida del acceso a determinados servicios por parte de los migrantes no tiene nada que ver con las palabras de León XIV. Por ello, sostiene que en el PP "no nos sentimos en absoluto interpelados" por la crítica del papa a la criminalización de la migración.

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