Enfrentamientos en el Congreso para celebrar sesiones de control al Gobierno

Conflicto jurídico grave entre el Congreso y el Gobierno, porque el Parlamento quiere seguir controlando al Ejecutivo aunque este siga en funciones. Patxi López, presidente del Congreso, explica que "la Mesa ha decidido por mayoría seguir tramitando iniciativas de control, incluidas sesiones de control, con preguntas al Gobierno".

Y dice el Presidente del Congreso que "todos los actos y omisiones de Gobierno están sometidos al control parlamentario". La ley de gobierno es taxativa y no tiene posible interpretación. Pero los populares insisten en que esto no puede servir de precedente y no vendrán a comparecer ante la Cámara.

El PP se queda completamente solo porque para la oposición esto no es más que un acto de desobediencia. Bien distinto para los populares que lo entienden como un acto de precampaña. Un primer conflicto institucional que hace sentir al PP lo que significa perder la mayoría absoluta.