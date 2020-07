Los ciudadanos de Galicia y Euskadi eligen este domingo 12 de julio a los mandatarios autonómicos de la próxima legislatura. Pese a que todavía no haya nada decidido, en los días previos a los comicios muchos ojos están puestos en los barómetros preelectorales que vaticinan cuál será el reparto de escaños en una y otra Comunidad Autónoma.

Según las encuestas realizadas hasta el pasado 6 de julio (fecha límite en la que es legal publicar sondeos), tanto el PP en Galicia como el PNV en el País Vasco repetirían victoria. El primero ya ostentaba una mayoría absoluta con 41 escaños (la mayoría está en 38). El segundo, pese a contar con una diferencia holgada frente a sus rivales en las elecciones de 2016, no ha podido gobernar en solitario. Estos últimos años su compañero de legislatura ha sido el Partido Socialista de Euskadi, en una coalición que se quedó a tan solo un escaño de obtener la mayoría absoluta. PP y PNV; Feijóo y Urkullu, ambos esperan revalidar sus triunfos en estos nuevos comicios. Y el viento de las encuestas, de momento, sopla a su favor.

No obstante, a los barómetros hay que sumar las encuestas a pie de urna, que conoceremos a lo largo de la jornada. Ahora bien, a falta de estos datos, es interesante saber con qué expectativas llegan los candidatos a las elecciones de hoy, según fuentes como el CIS o el sociómetro del Gobierno Vasco.

El barómetro del CIS: una repetición de las elecciones pasadas

El pasado 24 de junio el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó sendos barómetros electorales para Galicia y el País Vasco. En el caso de Galicia, el PPdeG repetiría su mayoría absoluta con un resultado de entre 40 y 42 escaños. Una encuesta en la que el coronavirus hizo acto de presencia y que, si se confirmase, supondría la cuarta mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo desde que fuera elegido por primera vez en el año 2009.

Por otra parte, como se aprecia en la tabla inferior, el PSdeG ocuparía la segunda posición con 16-18 escaños. Muy cerca le seguiría la pista el BNG, que obtendría unos 14 escaños. Este resultado supondría una novedad con respecto a las elecciones pasadas, puesto que se confirmaría el sorpasso del Bloque Nacionalista Gallego a sus rivales directos de Galicia En Común-Anova-Mareas. Este grupo, según el CIS, pasaría de 14 (la suma de Podemos y la escindida En Marea) a entre 4 y 6 asientos.

Respecto a las predicciones de la votación en el País Vasco, el PNV, encabezado por Íñigo Urkullu, también repetiría victoria. Es más, según el barómetro, en estos comicios sumaría entre 3 y 6 escaños más (de 28 a 34 escaños en su punto máximo). En segundo lugar quedaría EH Bildu, manteniendo sus actuales 18 escaños o perdiendo un máximo de dos.

Elkarrekin Podemos-IU no repetiría como tercera fuerza más votada. Según la previsión, alcanzaría entre 11 y 12 escaños; es decir, o los mismos que tenía hasta ahora o uno más. El Partido Socialista de Euskadi se haría con ese tercer puesto, en este caso, con un máximo de 13 escaños.

Una de las novedades de estas elecciones es la coalición entre el PP y Ciudadanos, anunciada el pasado febrero. No obstante, pese a la unión de fuerzas, el futuro resultado en las elecciones de hoy, según el CIS, no solo no mejoraría el actual número de asientos de los populares en el Parlamento Vasco, sino que su representación se vería reducida entre 3 y 6 escaños.

Cabe recordar que esta coalición tuvo que pasar por algunas trabas para materializarse. El actual candidato del grupo, Carlos Iturgaiz, no fue la primera opción de los populares. De hecho, el que fuera presidente del PP Vasco entre 1996 y 2004 ha estado fuera de la política en el último año. Sin embargo, la reticencia de Alfonso Alonso a incorporar a Ciudadanos en la ecuación, y su posterior cese, han hecho que Iturgaiz vuelva a postularse como candidato a lehendakari. Eso sí, con unas expectativas mermadas por estas últimas encuestas.

Por otro lado, Vox se quedaría sin representación tanto en Galicia como en el País Vasco, según las previsiones. Algo que también le ocurrirá a Ciudadanos en las elecciones gallegas.

El CIS realiza sus sondeos mediante llamadas telefónicas. Dichas llamadas fueron realizadas entre los días 10 y 19 de junio, y el número total de entrevistas fue de 3.398.

El Sociómetro del Gobierno Vasco

Además de los habituales barómetros del CIS, el Gobierno Vasco cuenta con sus propios estudios sociológicos, que tratan diversos temas de interés público. Uno de ellos lo conforman las elecciones de hoy, por lo que el pasado mes de marzo la institución publicó los resultados de una encuesta que realizaron a 1.750 personas.

La comparativa entre las elecciones de 2016 y 2020 muestra cómo el PNV de Urkullu saldría reforzado. En este caso, la victoria sería algo más conservadora de lo que vaticina el CIS: pasaría de 28 a 29 escaños. Asimismo, EH Bildu lograría 19 asientos, es decir, uno más que en la pasada legislatura y tres más de los que prevén sus homólogos del CIS.

Otra variación de esta encuesta con respecto a la anterior —cabe recordar que este sondeo se realizó previamente al estado de alarma por el coronavirus— la encontramos en la posición del Partido Socialista de Euskadi. Según el barómetro, esta formación ocuparía la tercera posición con 12 escaños (3 más que en las elecciones pasadas), mientras que Elkarrekin Podemos perdería precisamente 3 escaños, quedándose con 8 asientos. Junto con eso, la coalición PP-Ciudadanos obtendría 7 puestos, mientras que Vox, de nuevo, no tendría representación.