El Partido Popular ha anunciado la decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid que obliga a Isabel Díaz Ayuso a excluir de su lista electoral para este 4 de mayo las candidaturas de Toni Cantó y Agustín Conde. En el auto, al que ha tenido acceso laSexta, se indica que ambos candidatos son "inelegibles" y por ello no pueden formar parte de la lista de Ayuso.

Desde el PP, además, acusan al PSOE de querer "ganar en los tribunales lo que las urnas le van a negar". Precisamente, la sentencia responde a una denuncia del PSOE que señalaba que ambos candidatos se habrían empadronado en Madrid fuera de plazo, por lo que impugnaron la lista electoral del PP. La Junta Electoral Provincial de Madrid validó las candidaturas de Cantó y Conde, y el PSOE decidió recurrir de nuevo a esta decisión.

Ahora, la justicia madrileña ha determinado que Cantó se empadronó el 22 de marzo, mientras que Conde lo hizo el 26 de ese mismo mes. Como el censo se cierra el 1 de enero de 2021, ambos candidatos están fuera de plazo para formar parte de cualquier candidatura, según indica el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid.

El ex de Ciudadanos, Toni Cantó, se ha pronunciado tras conocerse dicha reslución arremetiendo contra el PSOE y asegurando que el partido "ya intentó que los madrileños no votaran este 4-M. Ahora trata de excluirme de la lista de Isabel Díaz Ayuso". "Mi compromiso es por la libertad. Esté en la lista o no, me dejaré hasta el último aliento", ha defendido Cantó, aclarando que aunque no vaya en la lista trabajará por la candidatura de Ayuso.

La ley electoral establece un plazo de dos días desde la notificación de la sentencia para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Desde el momento en el que el PP recurra a la sentencia hay un plazo de dos días para la personación de las partes (PP y PSOE) y un tercer día para que la Fiscalía concluya su opinión en un informe. Será entonces cuando el Constitucional dicte sentencia.