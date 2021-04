La presidenta de la Comunidad de Madrid ha protagonizado uno de los titulares más polémicos de la campaña electoral madrileña al referirse a las personas que forman parte de las colas del hambre por la crisis de la pandemia como "mantenidos subvencionados" creados por el Gobierno. Ante las críticas surgidas, Isabel Díaz Ayuso ha afirmando que la izquierda había manipulado sus palabras. "Están retorciendo lo que quiero decir. Mis adversarios políticos se ponen estupendos a darme lecciones", ha lamentado la candidata del Partido Popular.

Sobre este polémico tema se ha referido la candidata de Más Madrid en sus primeras palabras en el debate electoral. Después de mandar un abrazo a los familiares y amigos de las víctimas del COVID, Mónica García, que se ha presentado como "madre y médica", se ha dirigido directamente a Isabel Díaz Ayuso, colocada a su izquierda, para pedirle que retirara los insultos a las personas que acuden a las colas del hambre.

Por su parte, Ángel Gabilondo se ha mostrado muy indignado por las palabras de Díaz Ayuso: "Señora Ayuso, usted no puede decir eso, eso afecta a los valores de la humanidad". "No es una vergüenza estar en una cola del hambre, lo que es una vergüenza es que no sintamos verdadero pudor público los que estamos aquí de que se ha dicho que son unos mantenidos", ha afirmado Gabilondo, muy enfadado.

El candidato socialista ha continuado tajante afirmando que le "avergüenza" que haya gente que piense que un ser humano que está en una cola es un mantenido: "Es una concepción de la sociedad y de la política tan grave que me avergüenza". "No me avergüenza que estén en la cola, sino que la señora Ayuso haya dicho eso", critica con rotundidad Gabilondo, que recuerda que una de las raíces de los problemas es "la idea que tenemos de los demás". Un mensaje que ha aprovechado para criticar profundamente a Rocío Monasterio el polémico cartel de Vox sobre los 'menas'.

También Iglesias se ha pronunciado: "Ángel tenía razón, es indecente llamar mantenidos y subvencionados a gente que está en la cola de un comedor social. Mantenidos y subvencionados son los socios de su familia, señora presidenta, el señor Sarasola que recibió contratos a dedo o el señor Abascal en el chiringuito que le puso Aguirre".

La candidata de Más Madrid le ha exigido que pida disculpas: "Todavía no las ha pedido, no se si las va a pedir". A lo que Ayuso le ha replicado: "Yo no lo he dicho así y lo he demostrado" y ha dicho que "les encanta multiplicar la pobreza para luego pancarta y la lupa", A lo que García le ha recriminado que han sido sus políticas "las que han llevado a las colas del hambre".