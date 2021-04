Vox se queda solo en su discurso racista contra los menores no acompañados. No solo el Gobierno central le ha reprochado su actitud, también lo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, asegurando que "lo que se expone en el cartel" colocado en la estación de Sol "no es cierto".

Isabel Díaz Ayuso ha defendido que "no es cierto que el coste" de estos niños "sea de 4.000 euros". Así se ha pronunciado un día después de que la formación de extrema derecha colocara un cartel con datos falsos en la estación de Sol de Madrid, asegurando que los menores no acompañados reciben casi 5.000 euros al mes y comparándolo con las pensiones de nuestros mayores.

En declaraciones a la 'Cadena Ser', la presidenta madrileña y candidata del PP a las elecciones del 4M se ha desmarcado de Vox indicando que este "es un debate que está fuera de lugar". "Igual que comparto que no todos los hombres son agresivos por ser hombres, no todos los extranjeros son delincuentes", ha apostillado.

Por su parte, ha recordado a las puertas del hemiciclo que "en campaña no vale todo". El líder del PP considera que sí "hay un problema de seguridad ciudadana y un efecto llamada de las mafias", pero defiende que "esto no da derecho a hacer publicidad engañosa".

Denuncias ante la Fiscalía y ante la Junta Electoral

Más contundentes se han mostrado desde PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid. El PSOE denunció este cartel ante la Fiscalía este martes y hoy ha presentado una denuncia ante los juzgados por la campaña de la formación de extrema derecha.

Por su parte, Pablo Iglesias ha instado a no "permitir que estos criminales gobiernen en Madrid" y ha anunciado que su partido "denunciará la propaganda nazi ante la Junta Electoral". Lo ha dicho a través de redes sociales, llamando a "plantarles cara" en los comicios del próximo 4 de mayo.

La formación liderada por Mónica García ha denunciado ante la Fiscalía "la publicidad de Vox que incita al odio hacia las niñas y niños de nuestra región", haciendo referencia al cartel que han colocado como imagen de campaña. Además, ha compartido el mensaje de Pablo Perpinyà, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, que ha acusado a la extrema derecha de "señalar al débil y llamar al odio contra el diferente".

A pesar de las críticas, el partido liderado por Santiago Abascal ha seguido defendiendo su discurso racista en la sesión de control en el Congreso, así como en redes sociales.