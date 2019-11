Televisión española impide la emisión de un spot electoral de Vox en horario de máxima protección infantil por su extremada violencia.

En el vídeo se observan imágenes de peleas callejeras captadas por cámaras de seguridad. De fondo se escucha un discurso de Santiago Abascal relacionando la llegada de migrantes a España con el aumento de la violencia.

Vox habla de censura

A través de las redes sociales, Vox ha asegurado que se trata de un vídeo censurado.

El PNV ya ha denunciado el vídeo y Aitor Esteban asegura que, entre otras cosas, es por este spot por el que le negó el saludo a Iván Espinosa de los Monteros.

"En Europa, a estos partidos totalitarios, fascistas, que son herederos del franquismo en el caso de Vox, no se les trata como si fueran un adversario demócrata más, porque no lo son. No estoy obligado a darle la mano, no", ha afirmado Esteban.