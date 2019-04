Pablo Casado anuncia "una ley antiocupación que en 24 horas permitirá a la Policía echar a los okupas"

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado duramente contra Sánchez, por permitir que Otegi "ridiculice" al Gobierno de España y ha asegurado que PP y PSOE deberían "seguir yendo juntos" en la lucha contra el terrorismo. Tras subrayar que el PP "nunca" llamará a Bildu, se ha mostrado convencido que si gana el candidato socialista "no va a renunciar" a los votos de los separatistas ni de los "bilduetarras".

Así lo ha asegurado en una cena mitin en la plaza de toros de Vitoria, ante más de 500 afiliados y simpatizantes del Partido Popular. Casado ha realizado este acto para movilizar a los suyos, después de que sondeos como el del CIS pronostiquen que el PP podría quedarse sin escaño en el País Vasco en las generales del 28 de abril.

Casado ha lamentado que Otegi "alardeara" de que el PSOE le "rogaba su apoyo" para convalidar reales decretos en el Congreso de los Diputados. Según ha resaltado, esa "amenaza y esa arrogancia" de Otegi, que ha "estado en la cárcel por pertenecer a ETA", "es otra de las razones" por las que el PP "no puede permitir" que Sánchez gane las elecciones generales.

"El 28 de abril tenemos que ir a votar para evitar que los proetarras piensen que su historia criminal de 50 años ha valido para algo. Que sus votos nunca sean imprescindibles y que nunca un Gobierno de España tenga que levantar el teléfono para plegarse a los votos de los proetarras de Bildu. Eso con nosotros no va a pasar nunca, nunca pactaremos con Bildu, nunca llamaremos a Bildu y nunca dejaremos que se vanaglorien de ellos", ha proclamado.

Además, ha cargado contra el PSE-EE por apoyar en el Parlamento vasco la "infame Ley de Abusos Policiales" y ha rechazado que la Policía y la Guardia Civil hayan cometido esos abusos. También ha presentado al PP como el partido de la seguridad y ha dicho que en su programa recoge medidas contra la ocupación ilegal de viviendas.

Así, ha defendido "una ley antiocupación que en 24 horas permitirá a la Policía echar a los okupas de los domicilios particulares, sin necesidad de estar un año con procedimientos judiciales", una norma que además "recupera las penas de prisión de uno a tres años por usurpación de vivienda". "Se acabó, al okupa se le puede echar a la calle en 24 horas y si no irá a juicio con penas de prisión como contemplaba nuestro Código Penal", ha manifestado.

En materia de educación y lengua, ha defendido el euskera pero ha dicho que no quiere que "ningún profesor deje de venir" por no hablarlo, ya que, a su juicio, "la lengua une, no divide". "Qué suerte tenéis de tener dos lenguas, que no nos separan por la lengua", ha proclamado, para defender el euskera como lengua vehicular pero "también en castellano".