La violencia de género ha sido uno de los temas que se han tratado en el Debate Electoral de Atresmedia con más polémica. La razón: la disputa que han mantenido principalmente los líderes del PSOE y del PP por las medidas para acabar con la lacra machista.

En concreto, Pablo Casado ha puesto en valor las medidas que ha puesto en marcha el PP en todos sus años de gobierno, y ha afirmado que "en esto vamos todos de la mano". No obstante, ha recibido una respuesta negativa por parte del líder del PSOE, que ha dicho que está "indignado" con la intervención de Casado.

"¿Cómo puede decir usted después de lo que ocurrió con la manada que no hay que reformar el Código Penal para que un 'no' sea un 'no'?", le ha preguntado Sánchez a Casado, que ha respondido al presidente del Gobierno con la siguiente pregunta: "¿Va a indultar a los de 'La Manada'?".

El líder de Ciudadanos asegura que "es una causa de todos, a pesar del señor Sánchez", y enarbola el feminismo para hacer sus propuestas: "Luchemos para que nadie ponga una mano encima nunca a nuestras hijas, para que sean libres, luchemos contra la brecha salarial. Esa causa por suerte no es del PSOE".

Finalmente, Pablo Iglesias también se ha mostrado rotundo en esta materia al afirmar que "hablamos de violencia machista, no de violencia de género". En este sentido, ha pedido reformar el Código Penal para que no haya dudas en sentencias condenatorias como las de 'La Manada'.