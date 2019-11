A los habitantes de La Granja de la Costera, en Valencia, les quedan por delante dos elecciones: las generales el 10 de noviembre y, además, por un baile en el recuento de votos, repetirán también las municipales el domingo siguiente (17 de noviembre).

Sin embargo, a algunos no les importa. "Yo no me canso porque estoy jubilada", afirma una mujer. Otro hombre dice que "si no hay otro remedio, se tendrá que volver a votar"

Pero el equipo de Gobierno esperaba que ambas votaciones coincidieran. Carlos Garrido, alcalde de La Granja de la Costera, lamenta que "en ocho días hay que ir dos veces a votar cuando se hubiera podido hacer todo el mismo día, es una falta de previsión".

Menos ánimo en Burela, Lugo. "No tengo ningún ánimo la verdad", expresa aun hombre, mientras que otro manifiesta que están "de votos hasta la coronilla". Aquí dos partidos se jugaban lograr un concejal y seis papeletas, pero con voto nulo desaparecieron.

En total son 38 los municipios de toda España los que tendrán que repetir elecciones el 17 de noviembre. Tres por irregularidades en el recuento y otros 35 porque no hubo ningún candidato.

"Pensemos que en España hay más de 8.100 municipios, por lo que el número de municipios que van a tener que repetir elecciones es mínimo", señala Pedro Marfil, profesor de Comunicación Política de la Universidad Camilo José Cela.

En Leintz Gatzaga nadie quiere ser alcalde. Si para el día 17 no hay al menos una lista, se hará cargo una gestora. Pedro Marfil indica que "eso va un poco en perjuicio del municipio porque no se llega a hacer política con él, sino que son meramente labores administrativas o de gestión".

Una situación que se da sobre todo en localidades pequeñas en las que los vecinos admiten, a nadie le compensa presentarse.