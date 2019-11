El gran desplome de Ciudadanos ha llevado a Albert Rivera a dimitir de todos sus cargos en el partido y abandonar la vida política para centrarse en su carrera profesional en el ámbito privado. Así lo ha anunciado el líder naranja en un discurso en el que ha hecho referencia a su familia, su pareja y sus amigos.

"Ha legado el momento de servir a mis padres, que dejen de sufrir y me acompañen; de servir a mi hija, a la que he dedicado menos horas y fines de semana de los que debería; a mi pareja, que ha estado a mi lado aguantándolo todo contra viento y marea; a mis amigos, que quiero que me vean en una reunión o tomando un vino; y a todos mis compañeros, de los que he aprendido mucho", ha señalado, visiblemente emocionado, durante su comparecencia.

Y es que, tras los malos resultados de estos comicios, Albert Rivera considera que es el momento de mirar hacia el futuro y centrarse en su carrera profesional alejado de la vida pública. "Hay que seguir soñando y disfrutando y ser feliz. Si bien la política lo ha sido todo durante estos años, la vida es mucho más y yo tengo vida lejos de la política".

"He conocido a gente maravillosa y me he sentido orgulloso de pasear por este país"

Durante su intervención también ha hecho una valoración de su carrera política, así como de sus cuatro años como diputado nacional. "He disfrutado, he aprendido, he conocido a gente maravillosa y me he sentido orgulloso de pasear por este país. He intentado servirles, pero yo tengo una profesión, me han enseñado a trabajar y eso es lo que quiero hacer".

En cuanto al futuro de España tras estas elecciones, ha señalado que "los españoles no pueden dividirse en rojos y azules" y ha instado a los líderes "a buscar lo que nos une y a tender puentes". "Como alguien moderado, liberal y constitucionalista, me preocupa el país que hay que gobernar ahora".

"Como yo ya no voy a tomar decisiones, a los que tengan que hacerlo, les deseo suerte y mucho acierto porque no hay excusas. Hay que liderar bien este país y no permitir que España vuelva a rojos y azules, que vuelva al odio y al sectarismo", ha sentenciado.

Tras anunciar su dimisión ante sus compañeros y los medios de comunicación, Rivera también se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter. "Creo que en un proyecto colectivo los éxitos son de todos y los malos resultados son responsabilidad del líder. Por eso me marcho. Para mí ser diputado ha sido un orgullo y un honor, no una nómina".