Los candidatos de JxCat en prisión piden votar "sin miedo" para poder "culminar el 1-O"

Los candidatos presos de JxCat en las elecciones del 28A, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, han pedido un voto "desacomplejado" y "sin miedo" para poder "culminar el 1-O", por el que, según han recalcado, nunca pedirán "perdón".

Sànchez, Turull y Rull han intervenido en directo desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), por videoconferencia, en el mitin final de JxCat este viernes, junto al Born Centre de Cultura i Memòria, en Barcelona, ante un millar de personas según la organización.

El mitin ha comenzado con algo de retraso debido a que, antes que ellos, en la sala de prisión habilitada para videoconferencias, han intervenido los candidatos presos de ERC Oriol Junqueras y Raül Romeva, en conexión en directo con un mitin de los republicanos.

Sànchez, que junto a Turull y Rull ha podido conversar unos minutos por videoconferencia simultánea con el expresident Carles Puigdemont en Bélgica, ha subrayado: "Para hacernos libres solo hay una forma, ser libres y votar libres. Vota JxCat". Según el cabeza de lista de JxCat al Congreso, el propósito de su candidatura es "conquistar la libertad" y "culminar lo que empezamos el 1-O", de una manera "democrática y cívica, pero sin debilidad", por lo que ha hecho un llamamiento a "votar desacomplejadamente" a favor de la "república" catalana y de los "valores del 1-O".

Ninguno de los presos se ha referido explícitamente a ERC, pero la pugna electoral con los republicanos por el voto soberanista ha sobrevolado las intervenciones del mitin, en el que tanto Sànchez como Turull han recalcado que en JxCat "nunca pedirán perdón por el 1-O", sin llegar a citar unas polémicas palabras de Gabriel Rufián.

Sànchez se ha comprometido a ir al Congreso a "hablar claro", como lo hicieron los candidatos presos de JxCat, que sí respondieron al interrogatorio de los fiscales en el juicio del 'procés', sin "esconderse detrás de ningún silencio". A su vez, Turull ha admitido su temor a que parte de soberanismo se decante el 28A por un "voto sofisticado, extraño", y ha señalado: "Si nos queréis ayudar a nosotros, votadnos a nosotros".

"Los que quieran culminar y reivindicar el 1-O, que voten a los del 1-O. Los que quieran unidad como en el 1-O, que voten a los de la unidad. Los que quieran reivindicar justicia para los presos políticos y exiliados, que voten a los presos y exiliados. Y los que lo quieran todo a la vez, que voten a JxCat", ha proclamado.

Rull, por su parte, ha destacado el "honor" de haber formado parte del Govern de Carles Puigdemont, que "cumplió" con el mandato democrático, y ha considerado que por ello son víctimas de una "persecución de ideas", pero ha advertido: "Saldremos adelante".

"No podrán con nosotros, no podrán vencer esta tozudez, no nos detendrán", ha afirmado por su parte la número dos de JxCat al Congreso, Laura Borràs, que ha intervenido justo antes de Puigdemont. El expresident ha llamado al electorado a "no dudar" y a votar a JxCat, porque considera que es la fuerza que "estorba" al Estado y la que tiene que ser "grande y decisiva". Previamente, el president Quim Torra ha llamado a "plantar cara" a un Estado que "viola" derechos y a los que quieren "apartar" a JxCat.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha cargado contra el Estado español, al remarcar que "con las prácticas de guerra sucia quizá se convertirán en la democracia más anticuada de Europa". "Ellos han demostrado que son los campeones de la represión. Demostremos que nosotros somos los campeones de la votación. Son los campeones del garrote, nosotros somos los campeones del voto", ha exclamado.