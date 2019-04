Albert Rivera propondrá que las familias monoparentales "puedan ser consideradas familias numerosas"

Albert Rivera ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno: "Sánchez se ha convertido en un obstáculo, en un problema para España". Así lo ha afirmado el presidente de la formación naranja en una entrevista concedida a Antena 3 Noticias, en la que ha asegurado que el líder del PSOE "ha legitimado al separatismo" y por ello considera "cuestión de Estado echarle" de la Moncloa.

En este sentido, Rivera ha vuelto a ofrecer al PP un pacto que acabe con el fin de mandato de Sánchez como presidente del Gobierno: "Tiendo la mano a Casado. Es importante tener sentido de Estado en estos momentos. Ahora lo importante es España". El dirigente de Ciudadanos ha pedido colaboración a los populares para "evitar a gente como Torra".

El presidente de Ciudadanos ha dirigido sus críticas una vez más a las relaciones del Gobierno con el independentismo catalán. "Tienen que decidir cuarenta y cinco millones de españoles, no los separatistas", ha asegurado Rivera, que afirma estar "harto de que unos pocos nos condicionen a todos". Por ello, ha precisado: "Queremos forman un Gobierno que defienda la Constitución en todas las partes de España".

"Es el momento de que los partidos constitucionalistas nos pongamos de acuerdo para que los separatistas no manden en el país", ha continuado Rivera, que ha aseverado que a los nacionalistas no les va a dar "ni agua" y ha dicho: "Quiero ser presidente para que en Cataluña rija la misma ley que en el resto del país".

Rivera también ha valorado en la entrevista realizada por los presentadores Sandra Golpe y Vicente Vallés el auge de Vox y la posibilidad de que Ciudanos contacte con la formación de extrema derecha tras los comicios generales del 28A. "El populismo está creciendo en todos los rincones del Mundo", ha señalado Rivera, que ha aprovechado para dejar constancia de la escasa sintonía que hay entre ambos partidos: "Un partido liberal tiene muchas diferencias con un partido ultraconservador".

Sobre las propuestas que presenta Ciudadanos en su programa político, Albert Rivera ha analizado la situación de las pensiones. "Si la natalidad no crece, no podremos pagar las pensiones", ha apuntado, y ha añadido que no se podrá "hablar seriamente de pensiones sin medidas a largo plazo".

Rivera ha destacado "todos los modelos de familia sustentan al país" y que por eso quiere "ser el presidente de todas las familias". En este sentido, el líder de Ciudadanos ha anunciado: "Voy a proponer que las familias monoparentales puedan ser consideradas familias numerosas". Rivera también ha afirmado "hay que ayudar a los autónomos y tener impuestos moderados". Finalmente, sobre su presencia en el debate del 23-A propuesto por Atresmedia, ha concluido: "Por supuesto. Espero que estén todos y que el señor Sánchez acepte ese debate".