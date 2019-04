En Marea corrige y no impugnará una mesa electoral de Cambados por un presunto acarreo de votos con ancianos

UNA DE LAS VOTANTES RECONOCIÓ NO SABER "SIQUIERA QUÉ DÍA ES HOY"

En Marea no denunciará ante la Junta Electoral el voto de la mujer del municipio de Cambados que no sabía que día era. Tras manifestar la intención de impugnar el voto, la coalición ha aclarado que no formalizará ninguna denuncia.