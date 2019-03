Mariano Rajoy, tras la agresión: "Sería un error extraer consecuencias políticas a lo sucedido"

AFIRMA QUE SE ENCUENTRA BIEN, AUNQUE CON EL PÓMULO HINCHADO

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho en Espejo Público que no hay ninguna consecuencia política que extraer de la agresión que sufrió en Pontevedra y ha añadido que no quiere que nadie lo haga. El candidato del Partido Popular afirma que tiene el pómulo hinchado pero está "bien". Además, asegura que "no había manera de evitarlo, no ha habido fallos de seguridad".